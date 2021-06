EU will bei G7-Gipfel 250 Millionen Euro gegen Hunger mobilisieren

Im Kreis der G7 will die Europäische Union 250 Millionen Euro im Kampf gegen Hunger nach der Corona-Pandemie mobilisieren. Dies kündigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament an, wenige Tage vor dem Gipfel der 7 großen Industriemächte in Großbritannien.