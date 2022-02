EU will den Luftraum für Russland komplett sperren

Deutschland hatte die Vorbereitung einer entsprechenden Regelung am Samstagabend bekanntgegeben. In mehreren EU-Staaten sind derartige Verbote bereits in Kraft, weitere kündigten sie an. Russland kündigte daraufhin an, Maschinen aus den jeweiligen Ländern ebenfalls nicht mehr in den russischen Luftraum fliegen zu lassen.Fluggesellschaften wie die Lufthansa oder die niederländische KLM meiden bereits den russischen Luftraum. Auch die österreichische AUA gab bekannt, den russischen Luftraum für zunächst 7 Tage nicht nutzen zu wollen.Maschinen aus Westeuropa fliegen etwa auf dem Weg nach Japan oder Südkorea normalerweise über Russland. Die Unternehmen müssen sich nun andere Routen suchen, die mit längeren Flugzeiten und höherem Spritverbrauch verbunden sein dürften.Nach mehreren weiteren EU-Staaten kündigten auch Finnland und Dänemark die Sperrung ihres Luftraums für russische Flugzeuge an. Helsinki „bereitet sich darauf vor, den Luftraum für den russischen Flugverkehr zu sperren“, erklärte Verkehrsminister Timo Harraka in der Nacht auf Sonntag bei Twitter.Auch Kopenhagen werde „seinen Luftraum für russische Flugzeuge schließen“, erklärte der dänische Außenminister Jeppe Kofod bei Twitter. Er werde beim Treffen der EU-Außenminister am Sonntag „auf ein EU-weites Verbot drängen“.Auch Schweden bereite eine Schließung des Luftraums für russische Flugzeuge vor, hieß es aus Stockholm. Aus dem deutschen Verkehrsministerium hieß es, Minister Volker Wissing befürworte eine Luftraumsperre und habe angeordnet, alles dafür vorzubereiten.Russland reagierte umgehend auf die europäischen Luftraumsperren. Nach einer Mitteilung der russischen Luftfahrtbehörde dürfen Maschinen aus Lettland, Estland und Litauen sowie Slowenien nicht mehr nach Russland einfliegen, wie die Agentur Tass berichtete. Das Verbot gelte auch für Transitflüge sowie Überflüge durch den russischen Luftraum. Damit werde auf entsprechende Schritte dieser Staaten reagiert.Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hatten sich neben den baltischen Staaten und Slowenien auch Bulgarien, Rumänien, Polen und Tschechien zu dieser Maßnahme entschlossen. Auch Großbritannien hat russische Flüge ausgesperrt. Russland hat seinerseits bereits ein Überflug- und Einflugverbot für Maschinen aus diesen Ländern verhängt.

apa