EU will „Frühjahrsputz“ fürs Internet

Online-Verkäufe werden bisher über die E-Commerce-Richtlinie der EU reguliert, die mittlerweile mehr als 20 Jahre alt ist. Daher sollte der DSA auch eine zeitgemäße Antwort auf die aktuellen Probleme mit dem Produktverkauf im Internet geben. „Was in der Fußgängerzone beim shoppen erlaubt ist, soll auch online erlaubt sein. Was offline verboten ist, soll auch online verboten sein“, sagte Thaler. Für die Kontrollen soll nach bisherigem Stand in erster Linie die EU-Kommission zuständig sein.Eine der geplanten Änderungen betrifft die Online-Werbung. Gezielte Werbung (targeted advertising) für Kinder und Minderjährige soll laut dem EU-Gesetzesentwurf in Zukunft nicht mehr erlaubt sein. Kontrollierbar soll dies über die Eingabe des Geburtsdatums sein. „Praktisch bedeutet das, dass Instagram etwa nicht länger Inhalte gezielt darstellen darf, die Magersucht für junge Mädchen glorifizieren“, erklärten die Grünen im Vorfeld der Abstimmung. Für Erwachsene soll die gezielte Werbung weiterhin möglich sein, doch sollen die Plattformen in Zukunft ihre Algorithmen teilweise offenlegen, damit User sehen, warum sie bestimmte Werbeinhalte bekommen.Sehr große Online-Plattformen sollen aufgrund der besonderen Risiken, die sie bei der Verbreitung von illegalen und schädlichen Inhalten darstellen, besonderen Verpflichtungen unterliegen. Im Gegensatz dazu sollen Kleinst- und Kleinunternehmen von vielen Bereichen ausgenommen werden.Nach Angaben der Grünen enthält das EU-Gesetz auch Maßnahmen gegen die illegale Veröffentlichung von sexuellen Inhalten auf Porno-Plattformen, die häufig ohne die Zustimmung der Betroffenen publiziert würden.„Die Europäische Union schafft mit dem DSA echte europäisch geprägte Digitalpolitik, indem wir die Bürger ins Zentrum der Digitalisierung stellen“, begrüßte die Neos-Abgeordnete Claudia Gamon die Maßnahme in einer Aussendung. Der DSA bekämpfe illegale Inhalte auf Online-Plattformen, schütze Konsumentinnen und Konsumenten und sorge für Datenschutz und Transparenz.

