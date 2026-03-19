Die Preise stehen unter dem Motto „Starke Regionen. Starkes Europa. gemeinsam!“. Sie werden von der Wirtschaftskammer Tirol sowie den Handels- und Wirtschaftskammern Bozen und Trient gestiftet und gemeinsam mit der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino vergeben.<h3>\r\nErstmals zwei Kategorien pro Award<\/h3>Ziel ist es weiterhin, die Forschung und Innovation im Euregio-Gebiet zu fördern und zur positiven Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Euregio beizutragen. Neu ist: Erstmals gibt es zwei Kategorien pro Award. Bisher gab es pro Award die Platzierungen eins bis drei.<BR \/><BR \/>Aus den Einreichungen wählen zwei hochkarätige Jurys drei Finalistinnen und Finalisten pro Kategorie aus. Diese stellen ihre Arbeit am 29. August im Rahmen der Euregio-Days beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol vor. Am Abend werden die Siegerinnen und Sieger prämiert.<h3>\r\nJungforscherInnenpreis<\/h3>Für den Euregio-JungforscherInnenpreis können sich Nachwuchsforschende unter 35 Jahren in englischer Sprache bewerben, sofern sie entweder ihre Arbeiten an einer Euregio-Forschungseinrichtung entwickelt haben oder aus der Euregio stammen, auch wenn sie an einer Forschungsstätte in aller Welt tätig sind.<BR \/><BR \/>Die Arbeiten können in den Kategorien „Wirtschaft, Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaft, Bildung und Geisteswissenschaften“ und „Technische Wissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin“ eingereicht werden. <BR \/><BR \/>Das Preisgeld für die Platzierungen eins bis drei beträgt jeweils 4500, 2000 und 1000 Euro.<h3>\r\nInnovationspreis<\/h3>Mit dem Euregio-Innovationspreis sind Unternehmen, Erfinder sowie Entwickler aus der Euregio eingeladen, innovative Produkte, Prozesse und Dienstleistungen in den neu geschaffenen Kategorien „Konzepte\/Prototypen“ und „Etablierte Geschäftsmodelle\/Produkte“ einzureichen.<BR \/><BR \/>Der Preis für den ersten Platz in Höhe von 9000 Euro umfasst je zur Hälfte einen Geldbetrag und regionale PR-Leistungen der Standortagenturen. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen Geldbetrag von 2000 und 1000 Euro.