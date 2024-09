Euregio-Gemeinden setzen auf künstliche Intelligenz

Im Rahmen eines runden Tisches diskutierten Experten aus den jeweiligen Ländern über die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung sowie der künstlichen Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten in den Gemeinden. Zudem bot die Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und zum Aufbau von Netzwerken.„Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Themen, die die Gemeinden der 3 Regionen gleichermaßen vor Herausforderungen stellen. Daher ist es sinnvoll, dass wir gemeinsame Strategien entwickeln und voneinander lernen“, so der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes Andreas Schatzer. „Im Bereich der Digitalisierung sind Südtirols Gemeinden bereits auf einem guten Punkt. Bei der künstlichen Intelligenz dagegen stehen wir noch am Anfang“, erklärte Schatzer.Der Euregio Gemeindetag bot auch die Gelegenheit, um einen Ausblick auf den notwendigen Ersatzbau der Landshuter Europahütte am Pfitscher Joch zu geben, wo die Grenze zwischen Österreich und Italien mitten durch die Hütte verläuft. Peter Trenkwalder, Präsident der Stiftung Europahütte, erläuterte das Projekt im Beisein der Bürgermeister Stefan Gufler (Pfitsch) und Karl Mühlsteiger (Gries am Brenner). Die Europahütte stellt ein Beispiel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zweier Gemeinden aus Nord- und Südtirol dar und steht im Eigentum der DAV Sektion Landshut und des Landes Südtirol.Auf dem Programm stand schließlich noch die Verleihung des Julius-Perathoner-Preises des Südtiroler Gemeindenverbandes. Den Preis erhielt Nadia Paone für ihre Arbeit mit dem Titel „Wohnen im Alter - Welche Ermöglichungsstrukturen können das Altern im eigenen zuhause in Südtirol sichern?“. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikkapelle der Südtiroler Bürgermeister.An der Veranstaltung teilgenommen haben die Landeshauptleute Arno Kompatscher und Maurizio Fugatti, sowie der Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer. Anwesend waren auch die Präsidenten der Gemeindenverbände von Tirol und dem Trentino, Karl-Josef Schubert und Paride Gianmoena.