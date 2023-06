Euregio: Präsidentschaft geht an Südtirol

Bis zum 1. Oktober 2023 hat noch das Trentino den Vorsitz der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino inne, dann übernimmt Südtirol für die kommenden zwei Jahre das Präsidentschaftsruder in der Euregio. Der Südtiroler Euregio-Vorsitz wird unter dem Leitmotiv „Grenzen überwinden“ stehen und die Nachhaltigkeit in all ihren Facetten in den Mittelpunkt rücken.Gemeinsam mit den Landeshauptleuten von Tirol, Anton Mattle, und dem Trentino, Maurizio Fugatti, lädt Landeshauptmann Arno Kompatscheram kommenden Freitag, 30. Juni 2023 um 15 Uhr in Bozen, Kornplatz, im Dachgeschoss des Waaghauses, Sitz der Euregio, zu einer Pressekonferenz, um über die Schwerpunkte der Südtiroler Präsidentschaft 2023-2025 zu informieren.