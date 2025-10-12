<b>von Ana Palacio, ehemalige Außenministerin Spaniens<\/b><BR \/><BR \/>In den letzten Wochen haben nicht identifizierte Drohnen den Luftraum der Europäischen Union verletzt, was eine Dringlichkeitssitzung der europäischen Staats- und Regierungschefs, die von Dänemark ausgerichtet wurde. In der Tat haben sich solche Übergriffe vermehrt In den letzten drei Monaten haben sich solche Übergriffe gehäuft.<BR \/><BR \/> Mindestens zehn Länder, von Polen und Rumänien bis zu den baltischen Staaten und sogar Frankreich, haben verdächtige Drohnenaktivitäten gemeldet. Dieser Trend unterstreicht, wie sehr Europa den Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt ist, die mit Russlands hybrider Kriegsführung zusammenhängen. <BR \/><BR \/>Das vielleicht größte Risiko für Europas Sicherheit geht jedoch von den Vereinigten Staaten aus, wo die Regierung von Präsident Donald Trump eine außenpolitische Haltung einnimmt, die Abschottung und Konfrontation miteinander verbindet.<h3>\r\nMisstrauen gegenüber den Verbündeten<\/h3>Die Trump-Administration hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die amerikanischen Sicherheitsverpflichtungen, auch gegenüber den NATO-Verbündeten, verachtet. Die Tirade von US-Vizepräsident J.D. Vance Tirade auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, als er den europäischen Staats- und Regierungschefs sagte, dass die größte Bedrohung für ihre Sicherheit „von innen“ komme, ist ein typisches Beispiel.<BR \/><BR \/>Während die Trump-Administration behauptet, sie verlange lediglich, dass die NATO-Staaten ihre eigenen Verpflichtungen einhalten, insbesondere in Bezug auf die Verteidigungsausgaben, wäre es für Europa töricht, darauf zu vertrauen, dass die USA ihren Teil der Abmachung einhalten.<h3>\r\n„America First“ – vom Slogan zum politischen Ethos<\/h3>Für die Trump-Administration ist „America First“ kein bloßer Slogan, sondern ein politisches Ethos, das dazu dient, nach innen gerichtete, kapriziöse und transaktionale Ansätze zu rechtfertigen, die keine Grundlage in Regeln, Normen oder Werten haben. Aber eigentlich steht nicht „Amerika“ an erster Stelle, sondern Trump und sein innerer Kreis, die sich mit schwindelerregende Reichtümer seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus. <BR \/><BR \/>Trumps neue Durchführungsverordnung die Katar eine umfassende Sicherheitsgarantie gibt - das den USA vor kurzem einen 400-Millionen-Dollar-Jet geschenkt hat, den Trump nun zu einer neuen Air Force One umbauen lässt - unterstreicht, wie sprunghaft und opportunistisch die US-Außenpolitik geworden ist.<h3>\r\nVon der Transaktion zur Konfrontation<\/h3>Nun aber ist die Trump-Administration von einer transaktionalen zu einer konfrontativen Politik übergegangen. In einer außerordentlichen Sitzung auf dem Marine Corps Base Quantico hielt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth vor mehr als 800 Militärführerdie mit großem Aufwand aus der ganzen Welt eingeflogen worden waren, über die Rückbesinnung auf ein „Kriegerethos“, die Ablehnung „dummer“ Einsatzregeln und die Abkehr von „wachem Müll“, einschließlich der „Anbetung des Klimawandels“.<BR \/><BR \/>Aber es war Trump, der zusammenfasste Amerikas neuen Ansatz zur Sicherheit zusammenfasste, als er bekräftigte dass das „Verteidigungsministerium“ nun wieder „Kriegsministerium“ genannt wird. (Der Kongress hat der Namensänderung noch nicht zugestimmt.)<BR \/><BR \/> Damit wird eine Entscheidung von 1949 aufgehoben Entscheidung die darauf abzielte, Amerikas Engagement für Zurückhaltung, Legalität und zivile Kontrolle des Militärs zu kommunizieren, zu einer Zeit, als die USA ihre Rolle als Garant einer stabilen, auf Regeln basierenden Weltordnung antraten. Sie signalisiert damit die Abkehr Amerikas von dieser Ordnung, die mehr als acht Jahrzehnte lang die Grundlage der internationalen Beziehungen bildete - einschließlich einer breit angelegten multilateralen Zusammenarbeit und eines wirtschaftlichen Engagements zum gegenseitigen Nutzen.<h3>\r\nDer Rückzug aus der regelbasierten Weltordnung<\/h3>Sicherlich war dies eher eine Bestätigung eines Politikwechsels als eine Ankündigung eines solchen. Obwohl die USA aus ihrer dominanten Position innerhalb der regelbasierten internationalen Ordnung unermessliche Vorteile gezogen haben, hat die Trump-Administration seit langem wettert seit langem gegen die damit verbundenen Kosten und Zwänge.<BR \/><BR \/>Dennoch kündigen die jüngsten Schritte der USA eine rauere Welt an, in der der Himmel und die Seewege umkämpft sind, die Versorgungsketten immer fragiler werden, die Allianzen im Wandel begriffen sind, die Machtprojektion die Diplomatie in den Schatten stellt und das Land, das lange Zeit für globale Stabilität sorgte, nirgendwo zu finden ist.<BR \/><BR \/> In der Tat, Amerikas bevorstehende Nationale Verteidigungsstrategie stellt in der Tat „inländische und regionale Missionen“ zum Schutz des „Heimatlandes“ über die Bemühungen, Bedrohungen durch mächtige Feinde wie China oder Russland abzuwehren, so sagen diejenigen, die einen Entwurf gesehen haben.<h3>\r\nGlobale Reaktionen: Anpassung an eine neue Realität<\/h3>Der Rest der Welt hat bereits begonnen, sich auf diese neue strategische Realität einzustellen. Einige, wie Australien und Japan, sind dabei verdoppeln ihre in der Hoffnung, dass die USA ihr Interesse an der Begrenzung der hegemonialen Ambitionen Chinas im indopazifischen Raum nicht aus den Augen verloren haben. <BR \/><BR \/>Andere, wie z.B. Indien, die Türkei und die Golfstaatengehen durch strategische Diversifizierung auf Nummer sicher. Die Reaktion Europas lässt jedoch viel zu wünschen übrig.<h3>\r\nEuropa im Rückstand: Unvorbereitet auf den Ernstfall<\/h3>Selbst wenn ein größerer Abzug der US-Streitkräfte aus Europa vermieden wird, ist eine Neuaufstellung der Truppen so gut wie unvermeidlich. Wenn also eine Sicherheitskrise ausbricht – was angesichts der hybriden Kriegsführung Russlands kein unwahrscheinliches Szenario ist – muss die EU darauf vorbereitet sein. Doch während Polen, die Baltikumund die nordischen Länder die Aufrüstung vorantreiben, hinken andere Länder hinterher. <BR \/><BR \/>Selbst Initiativen auf EU-Ebene – darunter der Europäische Verteidigungsfonds, eine gemeinsame EU Strategie für die Verteidigungsindustrie, das Gesetz zur Unterstützung der Munitionsproduktion, das Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie durch das Gesetz über das gemeinsame Beschaffungswesen und die Sicherheitsaktion für Europa Finanzierungsinstrument – werden untergraben durch Fragmentierung.<h3>\r\nDrei zentrale Aufgaben für Europa<\/h3>Drei Notwendigkeiten stechen hervor. Erstens muss sich Europa auf die Stärkung seiner militärischen Kapazitäten konzentrieren – Munition, Ausbildung und Luftverteidigungsfähigkeiten – und nicht auf die Herausgabe weiterer Kommuniqués. Zweitens muss es für Kohärenz sorgen: Sanktionen und Exportkontrollen müssen einheitlich und ohne Ausnahmen angewandt werden. Und schließlich muss Europa sein wirtschaftliches Gewicht nutzen, um seine geopolitische Position zu stärken. <BR \/><BR \/>Die EU verfügt über die Größenordnung, um rasche Fortschritte bei der Aufrüstung zu erzielen, einschließlich vorhersehbarer, mehrjähriger Aufträge für die europäische Industrie. Doch ohne ein einheitliches strategisches Konzept werden Ineffizienzen die Ressourcen aufzehren und die Interoperabilität wird leiden.<h3>\r\nKooperation mit Großbritannien: Chance und Herausforderung<\/h3>Die EU würde auch von einer stärkeren Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich profitieren. Doch während die neue EU-Großbritannien Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber das Engagement wird nicht einfach sein. <BR \/><BR \/>Auch wenn die britische Regierung die NATO immer noch als den Eckpfeiler Die britische Regierung betrachtet die NATO zwar nach wie vor als Eckpfeiler der britischen Sicherheit, wird aber auch versuchen, eine Führungsrolle in technologielastigen Koalitionen wie AUKUS (mit Australien und den USA) und dem Global Combat Air Program (mit Japan und Italien) zu übernehmen.<h3>\r\nEin neues Zeitalter: Von der Verteidigung zum Krieg<\/h3>Das Zeitalter der „Verteidigung“ ist vorbei, und die Ära des „Krieges“ hat begonnen. Die Zersplitterung der EU, die oft als Formsache diskutiert wurde, ist jetzt eine ernste Belastung, und die Verteidigungsausgaben, die früher als Ermessenssache betrachtet wurden, sind jetzt eine Frage des Überlebens. <BR \/><BR \/>Was auch immer als Nächstes geschieht, Europa darf den existenziellen Charakter der Sicherheitsherausforderungen, vor denen es steht, nicht aus den Augen verlieren – oder die Unzuverlässigkeit Amerikas als Partner. Es muss ein eigenständiger strategischer Akteur werden.<BR \/><BR \/><b>Über die Autorin<\/b><BR \/>Ana Palacio, ehemalige Außenministerin Spaniens und frühere Vizepräsidentin und Chefsyndikus der Weltbankgruppe, ist Gastdozentin an der Georgetown University.