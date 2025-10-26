<b>von Giles Merritt, Gründer der Denkfabrik Friends of Europe<\/b><BR \/><BR \/>Lange Zeit als spekulativ und alarmistisch abgetan, haben Bevölkerungsstudien einer Reihe von Think Tanks zu Recht davor gewarnt, dass Europa bis 2050 mit unbezahlbaren Kosten und sozialem Druck durch eine alternde Gesellschaft konfrontiert sein wird. <BR \/><BR \/>Europäische Beamte haben darauf mit Schweigen reagiert. Politische Parteien auf dem ganzen Kontinent haben das Thema aus Angst vor den Folgen notwendiger Reformen für ihre Wähler sorgfältig vermieden.<h3>\r\nUngleichheit zwischen den Generationen<\/h3>Der Kernpunkt der Überalterungskrise ist die Ungleichheit zwischen den Generationen. Mehr als drei Viertel des Finanz- und Immobilienvermögens in Europa gehört Menschen über 60 Jahren. Und mit einem Viertel der europäischen Bevölkerung (das in etwa zehn Jahren auf ein Drittel ansteigen wird) wird diese Altersgruppe auf absehbare Zeit die größte Wählergruppe bei nationalen Wahlen stellen.<BR \/><BR \/> Darüber hinaus hat die steigende Lebenserwartung verhindert, dass ein Großteil dieses Wohlstands weitergegeben wird. Infolgedessen halten Menschen im Alter von 35 Jahren und darunter nur 5 Prozent des Vermögens in Europa.<h3>\r\nDer „silberne Würgegriff“<\/h3>Die Rentner werden sich zweifellos gegen Reformen wehren, die darauf abzielen, einen Teil ihres Vermögens umzuverteilen. In meinem Buch „Timebomb: When Ageing Explodes“ nenne ich dies den „silbernen Würgegriff“, und er ist der Kern von Europas Dilemma in Sachen Generationengerechtigkeit. <BR \/><BR \/>Ältere Menschen, die sich einen komfortablen Ruhestand verdient haben, verteidigen ihre Ersparnisse verständlicherweise bis zum Äußersten. Aber sie tun dies auf Kosten der unterprivilegierten jüngeren Generationen, die Schwierigkeiten haben, auf der Immobilienleiter voranzukommen und möglicherweise bis zu ihrem 70. oder sogar 80.<h3>\r\nGlobale Verschiebungen verschleiern das Problem<\/h3>Das Ausmaß der demografischen Herausforderungen in Europa wird durch die weltweiten Bevölkerungsverschiebungen verdeckt. Düstere Warnungen vor einem überfüllten Planeten sind der Sorge um sinkende Geburtenraten in den reichen Ländern und die hohe Fruchtbarkeit in Afrika und der arabischen Welt gewichen. <BR \/><BR \/>Der Bevölkerungsrückgang in Europa ist jedoch von besonderer Bedeutung, da seine schwindende wirtschaftliche, geopolitische und kulturelle Bedeutung internationale Auswirkungen hat.<h3>\r\nDer Privatsektor als Schlüsselakteur<\/h3>Während die demokratischen Regierungen Europas es ablehnen, sich mit der demografischen Krise des Kontinents zu befassen, könnten ihre Vorstandsetagen eine Lösung anbieten. Der Privatsektor kann sich der düsteren Arithmetik nicht entziehen: In der Europäischen Union ist das Verhältnis von steuerzahlenden Arbeitnehmern zu Rentnern, die Sozialleistungen beziehen, bereits von dem nach dem Zweiten Weltkrieg üblichen Verhältnis von vier zu eins auf drei zu eins gesunken und wird bald unter zwei zu eins fallen. <BR \/><BR \/>Dies erfordert Veränderungen bei Arbeitsplätzen, Qualifikationen, Löhnen und vor allem bei den Steuern. Als Arbeitgeber werden die Führungskräfte der Unternehmen in diesem Prozess eine Schlüsselrolle spielen und müssen sorgfältig über Prioritäten und Fallstricke nachdenken.<h3>\r\nFachkräftemangel und Steuern<\/h3>Ungeachtet der noch unbekannten Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Arbeitsmärkte und Volkswirtschaften steht fest, dass die Arbeitgeber ein Gleichgewicht zwischen schrumpfenden Belegschaften und wachsendem Fachkräftemangel und der Notwendigkeit höherer Steuerabgaben finden müssen. <BR \/><BR \/>Die Regierungen können neue Regeln und Bedingungen nur in begrenztem Maße durchsetzen, so dass der Privatsektor eine wesentliche Rolle bei der Konsensbildung über neue politische Maßnahmen spielt. Aber auch Unternehmensgruppen und Industrieverbände haben das Thema gemieden, wahrscheinlich aus Angst, die Höhe der Unternehmenssteuern in den Mittelpunkt des politischen Interesses zu rücken.<h3>\r\nPrognosen für Steuereinnahmen und Ausgaben<\/h3>Wie viel mehr Steuereinnahmen erhoben werden können und von wem, lässt sich nur vermuten: Die zunehmend unbeständige Politik hat die Prognosemodelle durcheinander gebracht. Aber es ist möglich, den Ausgabenbedarf der EU-Länder zu prognostizieren. <BR \/><BR \/>Vor fast 20 Jahren schätzte der Internationale Währungsfonds, dass sich die Gesundheitskosten in Europa bis zum Jahr 2050 auf durchschnittlich 15 Prozent des BIP verdoppeln würden; die OECD prognostiziert, dass zu diesem Zeitpunkt die Sozialversicherungszahlungen und staatlichen Renten 12 Prozent des BIP erreichen werden.<BR \/><BR \/>Bis Mitte des Jahrhunderts werden die Ausgaben der EU-Länder für Gesundheits- und Rentenleistungen aufgrund der Alterung auf weit über ein Viertel der Staatsausgaben steigen. <BR \/><BR \/>Hinzu kommen höhere Verteidigungsbudgets, industriepolitische Maßnahmen und die Notwendigkeit, das Bildungswesen zu überarbeiten und mehr Wohnungen zu bauen, so dass strengere Steuerregelungen unvermeidlich werden.<h3>\r\nDemografischer Rückgang und Schuldenkrisen<\/h3>Diese Länder verfügen bereits über einen begrenzten fiskalischen Spielraum, und der demografische Rückgang birgt die Gefahr, dass sich die Schuldenkrisen bis hin zum finanziellen Zusammenbruch verschärfen. <BR \/><BR \/>Aus der kurzsichtigen Perspektive der EU sind diese sozioökonomischen Probleme jedoch nationale Angelegenheiten. Infolgedessen hat der Block kaum eine „gemeinsame“ Politik zu einem Thema entwickelt, das seine Integrität und vielleicht sogar sein Überleben ernsthaft bedroht.<BR \/><BR \/>So schrumpft beispielsweise die Bevölkerung der neueren Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa und im Baltikum aufgrund von Überalterung, niedrigen Geburtenraten und wirtschaftlicher Abwanderung in wohlhabendere EU-Länder schnell. <BR \/><BR \/>Der in einigen dieser Länder zu erwartende starke Bevölkerungsrückgang wird entweder das Ende des von der EU so geschätzten „Zusammenhalts“ bedeuten oder deutlich höhere Finanztransfers erforderlich machen.<h3>\r\nErwerbsbevölkerung schrumpft dramatisch<\/h3>Einige Politiker argumentieren, dass Europa einfach nur lernen muss, in Würde zu altern, aber dies übersieht das schiere Ausmaß des demografischen Umbruchs. Bis 2070 wird die Erwerbsbevölkerung in der EU um bis zu einem Viertel schrumpfen, und dieser Trend wird sich noch beschleunigen. <BR \/><BR \/>Heute gibt es in der EU und im Vereinigten Königreich 80 Millionen Menschen im Alter von 30 Jahren und darunter – dem Kern des künftigen Wachstums – , im Jahr 2080 werden es voraussichtlich nur noch 50 Millionen sein.<BR \/><BR \/>Es gibt keine Beispiele für eine florierende Wirtschaft mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung. Einige Optimisten hegen die Hoffnung, dass die KI einen Produktivitätsschub auslösen wird, obwohl die digitale Revolution dies bisher nicht geschafft hat. <BR \/><BR \/>Stattdessen hat sie die Kluft zwischen Wissensarbeitern und weniger qualifizierten Arbeitskräften vergrößert. Berichten zufolge müssen 90 Millionen der 220 Millionen Arbeitnehmer in der EU neu qualifiziert werden.<h3>\r\nFehlende öffentliche Debatte<\/h3>Diese düsteren Statistiken sind nicht neu. Große internationale Institutionen, darunter auch die Europäische Kommission, haben detaillierte Berichte veröffentlicht, die den demografischen Rückgang seit der Jahrhundertwende aufzeigen, jedoch ohne Erfolg. Es hat kaum eine öffentliche Debatte darüber gegeben, wie die Folgen der Alterung angegangen werden sollen.<BR \/><BR \/>Das Schweigen der europäischen Politiker spiegelt möglicherweise ihre Angst wider, nicht nur die Steuern zu erhöhen, sondern auch eine massive und sorgfältig geplante Kehrtwende bei der Einwanderung vollziehen zu müssen. <BR \/><BR \/>Letztendlich werden sich die Wähler zwischen einem lebendigeren, multirassischen Europa oder einem „alten Kontinent“ entscheiden müssen, der kulturell seinen Wurzeln treu bleibt, aber leise an Altersschwäche stirbt.