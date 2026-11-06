Die jüngsten Ereignisse haben die europäische Politik noch deutlicher in den Fokus gerückt. Während linke Proteste – teilweise gewalttätige – Städte von Paris über Mailand bis Madrid erfassten, konzentrierte sich die Rechte weiterhin auf die bevorstehenden großen Wahlen, und die meisten etablierten Parteien schienen sich auf dem Rückzug zu befinden. <BR \/><BR \/>Es mag noch zu früh sein, um die Ergebnisse in Spanien, Frankreich, Polen und Italien vorherzusagen, doch es besteht kaum ein Zweifel daran, dass rechtsextreme und populistische Ideen das Europa prägen werden, das aus diesen Wahlen hervorgeht. So viel ist mir klar geworden, nachdem ich in den vergangenen Monaten mit führenden Politikern und Strategen der „neuen Rechten“ in Frankreich, Polen, Deutschland und Italien gesprochen habe.<h3>\r\nNationale Unterschiede und gemeinsame Themen<\/h3>Wie viele Beobachter dieser Bewegung bereits betont haben, unterscheiden sich die rechtsextremen Parteien in Europa in ihren Positionen zu Russland, Israel, der Wirtschaft, dem Sozialstaat und untereinander. In Frankreich befürchten die Vorsitzenden des Rassemblement National, Marine Le Pen und Jordan Bardella, dass jeder Kontakt mit der radikaleren deutschen Alternative für Deutschland (AfD) das Risiko birgt, das Image zu schädigen, das sie mit so viel Mühe entgiftet haben. <BR \/><BR \/>Gleichzeitig äußern führende Persönlichkeiten in der Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni offen ihre Besorgnis darüber, was eine Präsidentschaft von Le Pen für die Europäische Union und die NATO bedeuten würde.<BR \/><BR \/>Doch in vielerlei Hinsicht sagen uns die Themen, bei denen sich diese Parteien einig sind, mehr darüber, wohin sich der Kontinent entwickeln könnte. Alle lehnen die Globalisierung ab und wenden sich an Wähler aus der Arbeiterklasse, die sie als deren Opfer betrachten. Und alle bieten eine ähnliche Lösung an: die Kontrolle über ihr Land, seine Grenzen und seine Wirtschaft zurückzugewinnen.<h3>\r\nDas erste Vorhaben: Beseitigung der Trennlinie zum Mainstream<\/h3>Innerhalb dieser gemeinsamen Agenda stechen drei Vorhaben besonders hervor. Das erste besteht darin, die Trennlinie zwischen der radikalen Rechten und dem Mainstream zu beseitigen. Wie mir ein hochrangiges Mitglied von Melonis Partei „Brüder Italiens“ erklärte, sei der politische „Cordon sanitaire“ des Europäischen Parlaments gegen die extreme Rechte eine „faschistische Institution“, die demokratisch gewählte Parteien ausschließt. Meloni ist es gelungen, einen innerstaatlichen Cordon um ihre eigene Partei zu durchbrechen, und nun ist geplant, dasselbe auf europäischer Ebene zu tun.<BR \/><BR \/>Dieser Vision zufolge könnten die Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) – die paneuropäische Gruppierung, zu der auch die „Fratelli d’Italia“ gehören – zu einer Brücke zwischen anderen rechtsextremen Parteien, sogar der AfD, und der Mitte-Rechts-Partei „Europäische Volkspartei“ werden. Das Ziel ist es, den Markt für rechte Ideen zu erweitern.<BR \/><BR \/>Doch ob nun auf nationaler oder auf europäischer Ebene – die „Melonisierung“ (Mäßigung nach der Machtübernahme) könnte eine Illusion sein. Die Zentrumspolitiker bringen dieses Szenario immer wieder ins Spiel, um sich selbst davon zu überzeugen, dass sie rechtsextreme Kräfte entmachten können, indem sie sie in ihr Lager einladen. Ausgrenzung, so betonen sie, schüre nur weitere Radikalisierung. Doch dies beschreibt kaum, was heute in Europa geschieht. Es ist die extreme Rechte, die die Mitte-Rechts-Parteien zunehmend kooptiert, nicht umgekehrt.<h3>\r\nDas zweite Vorhaben: Der Abschiebestaat<\/h3>Das zweite Projekt der neuen Rechten ist der Abschiebestaat. Die etablierten Parteien haben ein Jahrzehnt damit verbracht, die Asylregeln zu verschärfen und die Grenzen zu überwachen, in der Annahme, dass den Wählern die Begrenzung der Zuwanderung sehr am Herzen liegt. Doch laut Benedikt Kaiser von der AfD geht die bloße Grenzsicherung am Kern der Sache vorbei. Das Hauptanliegen der Öffentlichkeit, so argumentiert er, seien die Millionen von Nicht-Europäern, die bereits in Europa leben und seiner Ansicht nach die Kultur und das Stadtbild verändern.<BR \/><BR \/>Er und seine Partei würden sich nicht darauf beschränken, Neuankömmlinge abzuschieben oder Flüchtlinge abzuweisen. Sie wollen alle Personen entfernen, die sich illegal im Land aufhalten, sowie alle Einwanderer mit Vorstrafen, religiöse Fundamentalisten und diejenigen, deren Asylgrund möglicherweise nicht mehr besteht, wie beispielsweise syrische Flüchtlinge.<BR \/><BR \/>Reform UK hat ähnliche Töne angeschlagen und eine Abschiebekampagne nach dem Vorbild der ICE versprochen, um Hunderttausende Menschen aus dem Vereinigten Königreich zu entfernen. Da die extreme Rechte die ursprüngliche Debatte über Migration faktisch gewonnen hat (was sich in ihren steigenden Zustimmungswerten widerspiegelt), stellt sich nun möglicherweise nicht mehr die Frage, ob, sondern wann „Remigration“ – also das Drängen von Einwanderern zur Ausreise – zu einem zentralen Diskussionsthema wird.<h3>\r\nDas dritte Vorhaben: Ende des „Immobilisme“ und EU-Reformen<\/h3>Das dritte Vorhaben besteht darin, dem ein Ende zu setzen, was Le Pen als „Immobilisme“ bezeichnet – womit sie die fatalistische Beharrlichkeit des Establishments meint, dass man gegen viele der größten Sorgen der Wählerschaft nichts unternehmen könne. Gibt man ihr die Macht, so behauptet sie, werde sie einfach „etwas unternehmen“ – auch im Umgang mit der EU. Das bedeutet, dass die EU-Politik zur Unterstützung der Ukraine, zur Förderung der grünen Wende und zum Schutz individueller Rechte allesamt verhandelbar sein könnten.<BR \/><BR \/>Aufgrund des Brexit-Debakels haben die meisten rechtsextremen Parteien in Europa die Diskussion über einen Austritt aus der EU aufgegeben und sich stattdessen Vorschlägen zur Neugestaltung der Union zugewandt. Daher zitierte mein italienischer Gesprächspartner Giorgio Almirante, den Gründer der neofaschistischen Italienischen Sozialbewegung: „Europa wird rechts sein oder es wird gar nichts sein.“<BR \/><BR \/>Zu diesem Zweck hat Le Pen ein Referendum über die Kürzung des französischen Nettobeitrags zum EU-Haushalt und die Absetzung der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. In ähnlicher Weise erwartet Kaiser, dass sich die AfD – nachdem ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel im vergangenen Sommer mit einem Austritt aus dem Euro geliebäugelt hatte – stattdessen auf eine Neuverhandlung der EU-Bedingungen festlegen wird. <BR \/><BR \/>Ein kürzlich durchgesickertes „Manifest“ der AfD schlägt vor, die EU auf wenige „Kernkompetenzen“ zu beschränken, und fordert weitreichende deutsche Ausnahmeregelungen in den Bereichen Migration, Außen- und Verteidigungspolitik sowie Kohäsion (EU-interne Finanztransfers). Das würde wahrscheinlich auch Le Pen gefallen. Im Gespräch mit der „Financial Times“ äußerte sie kürzlich die Vermutung, dass eine verschlankte EU Großbritannien einen Anreiz bieten könnte, wieder dem Verbund beizutreten.<h3>\r\nFazit: Die veränderte politische Landschaft<\/h3>In vielerlei Hinsicht hat die extreme Rechte bereits gewonnen, unabhängig davon, was an den Wahlurnen geschieht. Ihre Parteien mögen sich zwar noch untereinander streiten, doch sie sind sich über die drei großen Themen einig, die einen Großteil der politischen Agenda bestimmen werden. Wenn die Parteien der Mitte vermeiden wollen, mit dem Status quo in Verbindung gebracht zu werden, könnten sie sich dazu veranlasst sehen, ähnliche Positionen einzunehmen.<BR \/><BR \/>Um nach ihren eigenen Maßstäben wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die etablierten Parteien zeigen, dass auch sie eine Vision haben, wie sie schutzbedürftigen Bürgern die Kontrolle über ihre Zukunft ermöglichen können. Wenn ihre Vision Souveränität und Sicherheit in Europa verspricht, anstatt weiterer Liberalisierung und Globalisierung, könnte dies sogar ein Dilemma für die extreme Rechte schaffen, die dann zeigen müsste, dass sie verhindern kann, dass Europa von Leuten wie Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping unterworfen wird.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Mark Leonard, Direktor des European Council on Foreign Relations, ist Autor des kürzlich erschienenen Buches „Surviving Chaos: Geopolitics When the Rules Fail “ (Polity Press, 2026).