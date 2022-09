Europas Rechtspopulisten feiern, Sorge in Europa

„Ein mehr als verdienter Sieg. Herzlichen Glückwunsch!“, schrieb Ungarns Premierminister Viktor Orbán auf Facebook. Darunter postete er ein Foto, auf dem er mit Giorgia Meloni zu sehen ist und auf dem „Bravo, Giorgia!“ steht. „Die Italiener haben der Europäischen Union eine Lektion in Demut erteilt“, freute sich auch Jordan Bardella, Europaabgeordneter des Rassemblement National und Präsidentschaftskandidat der Partei von Marine Le Pen, in einem Tweet.Auch die spanische Vox, die Meloni im Wahlkampf unterstützt hatte, begrüßte das Wahlergebnis. „Heute Abend setzen Millionen von Europäern ihre Hoffnungen auf Italien. Giorgia Meloni hat den Weg für ein stolzes, freies Europa souveräner Nationen aufgezeigt“, twitterte der Vox-Vorsitzende Santiago Abascal bereits am Wahlabend. Auch der slowenische Ex-Regierungschef Janez Janša gratulierte auf Twitter.Glückwünsche kamen auch vom polnischen Premier Mateusz Morawiecki: „Gratulation“, postete er auf Twitter. Polens Präsident Andrzej Duda stellte sich gegen Kritik aus dem Ausland am italienischen Wahlergebnis: „Wie viel Überlegenheitsgefühl, Arroganz und Verachtung für demokratische Regeln muss man in sich tragen, um über das Ergebnis der Wahlen eines anderen Landes (...) zu sagen: 'Die falsche Person hat gewonnen!'“, twitterte Duda. „Wir jubeln mit Italien!“, schrieb die deutsche AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend auf Twitter.Der Kreml reagierte zurückhaltend auf den Wahlsieg Melonis und ihrer Partei, die sich im Wahlkampf klar zur Unterstützung der Ukraine bekannt hatte. Die Wahlen seien eine „rein interne Angelegenheit“ Italiens, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag. Russland begrüße allerdings alle politischen Kräfte, „die in der Lage sind, den Rahmen des etablierten Mainstreams, der von Hass auf Russland geprägt ist, zu verlassen und mehr Objektivität und Konstruktivität in den Beziehungen zu unserem Land zu zeigen“, meinte Peskow nach Angaben der Agentur Interfax.Die USA betonten, sie seien bestrebt „mit der italienischen Regierung an unseren gemeinsamen Zielen zu arbeiten: Unterstützung einer freien und unabhängigen Ukraine, Achtung der Menschenrechte und Aufbau einer nachhaltigen wirtschaftlichen Zukunft“, erklärte US-Außenminister Antony Blinken im Kurznachrichtendienst Twitter. „Italien ist ein wichtiger Verbündeter, eine starke Demokratie und ein geschätzter Partner“, fügte er hinzu.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reagierte mit einem Aufruf zur Zusammenarbeit beider Länder: „Das italienische Volk hat eine demokratische und souveräne Entscheidung getroffen. Dies respektieren wir“, betonte er laut AFP in einer Erklärung am Montag. „Als benachbarte und befreundete Länder müssen wir weiterhin zusammenarbeiten“, ergänzte er.Deutschlands Regierung war am Montag zunächst noch zurückhaltend bei einer Bewertung des Wahlergebnisses: „Italien ist ein sehr europafreundliches Land mit sehr europafreundlichen Bürgerinnen und Bürgern. Und wir gehen davon aus, dass sich das nicht ändert“, sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Dies sei die Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Für eine Betrachtung müsse zunächst das amtliche Endergebnis abgewartet werden.Von Österreichs Regierung gab es zunächst keine Reaktion.Das Internationale Auschwitz Komitee zeigte sich alarmiert. Der Wahlsieg der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia sei ein „schockierender und trauriger Vorgang“, erklärte Christoph Heubner, der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees. „Dass die Bürgerinnen und Bürger in Italien Versprechungen rechtsextremer Populisten Glauben schenken und Mussolinis selbsternannte Erben an den Tisch der Republik bitten, ist auch ein alarmierendes Zeichen dafür, dass die europäische Idee zunehmend unter Druck gerät“, so Heubner.