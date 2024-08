Evakuierungen nach Angriffen auf russische Region Kursk

5 Tote

‚ÄěBis zu tausend‚Äú ukrainische Soldaten am Angriff beteiligt

‚ÄěMehrere tausend Menschen haben die unter Beschuss befindliche Region mit unserer Hilfe verlassen‚Äú, teilte der Gouverneur Alexej Smirnow in einer Videobotschaft am Mittwoch mit.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau dauerten die Gefechte in der Grenzregion am Mittwoch den zweiten Tag in Folge an.Nach massiven Angriffen von ukrainischer Seite sei die Lage im Grenzgebiet angespannt. Russischen Angaben zufolge wurden im Zuge der K√§mpfe f√ľnf Menschen get√∂tet und 24 weitere verletzt. 13 von ihnen w√ľrden im Krankenhaus behandelt.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums umfassten die Verluste auf ukrainischer Seite 260 Soldaten und 50 gepanzerte Fahrzeuge, darunter sieben Panzer sowie acht gepanzerte Mannschaftstransportwagen.An dem Angriff sind nach Angaben des russischen Generalstabs ‚Äěbis zu tausend‚Äú ukrainische Soldaten beteiligt, wie Generalstabschef Waleri Gerassimow bei einem vom russischen Fernsehen √ľbertragenen Treffen mit Pr√§sident Wladimir Putin mitteilte.‚ÄěDas tiefe Vorr√ľcken des Feindes auf das Gebiet wurde durch Schl√§ge der Luftwaffe und der Artillerie gestoppt‚Äú, sagte Gerassimow weiter. ‚ÄěDer Einsatz zur Zerst√∂rung der ukrainischen Armee-Einheiten geht weiter‚Äú, erkl√§rte unterdessen das russische Verteidigungsministerium. Die Lage sei ‚Äěunter Kontrolle‚Äú. Das weitere Vordringen der ukrainischen Truppen auf russisches Staatsgebiet sei abgewehrt worden.