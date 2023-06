Riesiger Staudamm in der Ukraine zerstört – 22.000 Menschen bedroht

Foto: © APA

Staudamm lässt sich vermutlich nicht mehr reparieren



Ukraine und Russland schieben sich gegenseitig die Schuld zu



Selenskyj beruft Notfallsitzung ein

Siedlungsgebiete wurden aufgrund des Dammbruchs überflutet.

Gefahr für Atomkraftwerk?

Behördenangaben zufolge sind 22.000 Menschen in 80 Ortschaften von Überschwemmungen in dem von Russland besetzten Gebiet bedroht.Das Kachowka-Wasserkraftwerk war nach Angaben der staatlichen ukrainischen Wasserkraftunternehmens Ukrhydroenerho nach einer „Explosion“ im Maschinenhaus „vollkommen zerstört“ worden. Der Bürgermeister von Nowa Kachowka, Wladimir Leontew, bestätigte, dass sich der Staudamm vermutlich nicht mehr reparieren lasse.Er widersprach laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Berichten über eine Sprengung des Staudamms durch russische Truppen. Leontew berichtete von Schäden durch ukrainischen Artilleriebeschuss. In Nowa Kachowka seien demnach bereits rund 300 Häuser evakuiert worden.Ein Teil der Stadt sei aus Sicherheitsgründen von der Stromversorgung abgeschnitten worden. Der Wasserstand rund um den zerstörten Kachowka-Staudamm ist RIA zufolge bereits um 5 Meter gestiegen. Mehrere flussabwärts gelegene Inseln seien inzwischen völlig überflutet, meldet RIA unter Berufung auf örtliche Behörden.Nach mutmaßlichen Explosionen an einem wichtigen Staudamm im von Russland besetzten Teil der Südukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Notfall-Sitzung des nationalen Sicherheitsrats einberufen. Das teilte der Sekretär des Rats, Olexij Danilow, am Dienstagmorgen auf Twitter mit.Das Reservoir Kachowka versorgt die von Russland 2014 annektierte Halbinsel Krim mit Wasser, wie auch das besetzte AKW Saporischschja. Für die Sicherheit des Atomkraftwerkes besteht nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vorerst keine direkte Gefahr durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms. Experten der IAEA beobachteten die Lage, twitterte die in Wien ansässige Behörde am Dienstag.Die Zerstörung des Staudammes stellt hingegen nach Einschätzung der ukrainischen Atomenergiebehörde Enerhoatom eine Gefahr für das AKW Saporischschja dar. Die Lage in dem AKW sei aber gegenwärtig unter Kontrolle, teilt Enerhoatom auf Telegram mit. „Wasser aus dem Kachowka-Stausee ist notwendig, damit die Anlage Strom für die Turbinenkondensatoren und Sicherheitssysteme des Kernkraftwerks erhält“, erklärt Enerhoatom. „Derzeit ist das Kühlbecken der Anlage voll: Um 08 Uhr beträgt der Wasserstand 16,6 Meter, was für den Bedarf der Anlage ausreicht.“