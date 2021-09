EVP-Treffen in Rom: Berlusconi verteidigt Europas christliche Werte

Bei dem in Rom tagenden Gipfeltreffen der Europäischen Volkspartei (EVP) hat Italiens Expremier Silvio Berlusconi die Bedeutung von Europas christlichen Werten hervorgehoben. „Wir sind die Erben des christlichen Europas, des Europas der großen Kathedralen und Orte der Spiritualität: Notre Dame in Paris, Kölner Dom, Wawel-Kathedrale in Krakau, Santiago de Compostela in Spanien, unser schöner Mailänder Dom“, so Berlusconi in einer Videobotschaft am Dienstag.