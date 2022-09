Ex-First-Lady von Malaysia zu 10 Jahren Haft verurteilt

Malaysias ehemalige „First Lady“ Rosmah Mansor ist in einer Korruptionsaffäre schuldig gesprochen und zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. In dem Fall ging es um Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einem Solarprojekt in Sarawak auf der Insel Borneo. Die 70-Jährige müsse zudem umgerechnet etwa 216 Millionen Euro Strafe zahlen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bernama am Donnerstag. Rosmah wolle aber Berufung einlegen und bleibe so lange auf freiem Fuß, hieß es.