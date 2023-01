Ex-General Pavel wird neuer Präsident in Tschechien

Gleich nach dem Amtsantritt im März will er der Ukraine mit einem Besuch Solidarität gegen den Angriff aus Russland beweisen.Nach dem vorläufigen Endergebnis kam Pavel bei der Wahl am Freitag und Samstag auf 58,3 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde in Prag mitteilte. Auf Babis – einen 68 Jahre alten Milliardär – entfielen 41,7 Prozent. Der liberalkonservative Regierungschef Petr Fiala gratulierte als einer der ersten zum Sieg. Tschechien gehört ebenso wie Deutschland der EU und der Nato an.Der ehemalige Generalstabschef der tschechischen Streitkräfte tritt nun am 9. März die Nachfolge von Präsidenten Milos Zeman (78) an. Das Staatsoberhaupt hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Die Beteiligung war mit 70 Prozent die höchste seit Einführung der Direktwahl des Präsidenten durchs Volk vor 10 Jahren.Pavel, der für „Ruhe und Ordnung“ warb, war von 2015 bis 2018 als erster General aus einem ehemaligen Ostblock-Staat Vorsitzender des Nato-Militärausschusses. Unter dem Jubel seiner Anhänger sagte er: „In dieser Wahl haben Werte gewonnen – Werte wie Wahrheit, Würde, Respekt und Demut.“Zum Überraschungsgast der Wahlparty avancierte die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova. Die liberale Politikerin aus dem Nachbarland fegte alle protokollarischen Regeln beiseite, um in Prag persönlich zu gratulieren. Caputova und Pavel wollen im Frühjahr gemeinsam in die Ukraine reisen. Tschechien hat nicht nur Hunderttausende Kriegsflüchtlinge aufgenommen, sondern gilt auch als wichtiger Waffenlieferant für Kiew.