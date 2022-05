Ex-Kanzler Gerhard Schröder verlässt Posten bei Rosneft

Schröder, der Rosneft-Aufsichtsratschef ist, habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, sein Mandat in dem Gremium zu verlängern, teilte der Konzern am Freitag mit. Details wurden nicht genannt.Damit kommt Schröder Sanktionen gegen seine Person zuvor. Das Europaparlament hat sich am Donnerstag nämlich mit großer Mehrheit für EU-Sanktionen gegen Schröder ausgesprochen. Grund sei die anhaltende Tätigkeit des SPD-Politikers für russische Staatsunternehmen wie den Energiekonzern Rosneft.