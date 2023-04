Ex-Minister ist neuer Chef von Italiens Rüstungskonzern Leonardo

Der 62-jährige Cingolani, der auf eine lange Karriere als Manager und Akademiker zurückblickt, ersetzt den früheren UniCredit-Chef Alessandro Profumo, der seit 2017 Leonardo führte. Der Konzern, der bis zur Umbenennung im Jahr 2018 noch Finmeccanica hieß, meldete 2022 einen Umsatz von 14,7 Milliarden Euro und hat Aufträge in Höhe von 17 Milliarden Euro im Portfolio. Er ist an der Mailänder Börse notiert.Die österreichischen Luftstreitkräfte haben im vergangenen Dezember den ersten von insgesamt 36 neuen Mehrzweckhubschraubern „Leonardo AW169M“ erhalten. In diesem Jahr sollen weitere Maschinen des italienischen Herstellers in Österreich ankommen. Bis 2028 soll die Beschaffung abgeschlossen sein.Die Leonardo-Hubschrauber ersetzen die 1967 eingeführten leichten Verbindungs- und Transporthubschrauber Alouette III. Derzeit sind davon noch 16 im Dienst, sie sollen aber aus technischen Gründen Ende 2023 ausgeschieden werden.