Ex-Ministerpräsident Ciriaco De Mita gestorben

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Ciriaco De Mita ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Der ehemalige christdemokratische Parteichef starb in seinem Pflegeheim in der süditalienischen Kleinstadt Nusco, in der er Bürgermeister war, berichteten die Angehörigen.