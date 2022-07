Ex-NATO-Areal: Doch keine Volksbefragung

Den Durchbruch habe jüngst ein gemeinsames Treffen von Gemeindeverwaltung und Promotorenkomittee mit Landeshauptmann Arno Kompatscher gebracht, heißt es in einer Aussendung.„Bei diesem Treffen wurde sehr sachlich diskutiert und vereinbart, dass ein von Experten fachlich und neutral erstelltes Gutachten überprüfen soll, welcher Standort sich für das Becken besser eignet: einer beim bereits bestehenden Becken oder der geplante im Ex-NATO-Areal“, so die Sprecher des Promotorenkomitees, Angelika Hofer und Gabriel Klement.Folglich zieht das Promotorenkomitee für die Naherholungszone im Ex-NATO-Areal den Antrag auf Volksbefragung vorerst zurück.„Dieser Schritt soll in Sachen Lösungsfindung und sachlicher Diskussion beitragen. Wir sind für die beste Lösung, einerseits für ein Bewesserungsbecken für die Landwirtschaft, aber an einem besseren, alternativen Standort in der Nähe des bisherigen Speicherbeckens. Andererseits für die Verwirklichung der Naherholungszone im Ex-NATO-Areal“, betonen Hofer und Klement.