Ex-Regierungschef Berlusconi: „Merkel hinterlässt Lücke“

Es sei sehr schwer eine Lücke zu füllen, wie sie Frau Merkel in der europäischen Politik hinterlassen werde, betonte der 84-Jjährige Berlusconi im Interview mit der Zeitung „La Stampa“ am Montag.Italiens früherer Regierungschef lobt Merkels Arbeit und sagt, dass mit dem Ende von Merkels Ära Europa und der Westen unter dem Mangel starker und glaubwürdiger Führungsqualität leiden würden. „Hoffen wir, dass eine neue Figur auftaucht“, sagte der Parteichef von Forza Italia weiter.Nach einer Corona-Infektion im vergangenen September hatte Berlusconi mit den Langzeitfolgen der Krankheit Covid-19 zu kämpfen. ( STOL hat berichtet ) Er musste immer wieder ins Krankenhaus. Es gebe zwar keinen Grund zur Beunruhigung, aber er spüre die Folgen, wie etwa Erschöpfung, sagte Berlusconi im „La Stampa“-Interview weiter.Der gebürtige Mailänder war viermal Ministerpräsident Italiens und gilt als einflussreich in Politik und Wirtschaft. Dem Unternehmer gehören über seine Firma Fininvest das Medienunternehmen Mediaset mit mehreren Fernsehsendern und der Fußballverein AC Monza. Gegen ihn läuft außerdem ein Gerichtsverfahren wegen Korruption.

dpa/stol