Ex-Schützen-Chef Wirth Anderlan will in den Landtag

Die Palette an Parteien, die im Oktober zur Landtagswahl antreten, wird immer bunter. Seit Wochen streng geheim gehalten, hat das Rätselraten um eine Kandidatur von Ex-Landesschützenkommandant Jürgen Wirth Anderlan nun ein Ende.Wie er auf Nachfrage der „Dolomiten“ bestätigte, wird er mit einer eigenen Liste zu den Wahlen antreten. Details zu seiner Liste will der Kalterer am Dienstag im Rahmen einer Medienkonferenz bekannt geben.Mit ihm erhalten die Impfgegner und Corona-Leugner nun eine weitere Alternative. Bekanntlich fischen in diesem Wählerbecken bereits Josef Unterholzner und seine Enzian-Liste sowie Renate Holzeisen mit der Liste Vita.