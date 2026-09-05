<h3>\r\nDrei Festreden<\/h3>Beim Festakt im prunkvollen Kursaal stehen u.a. Festreden von Mattarella und Van der Bellen, sowie von Landeshauptmann Arno Kompatscher auf dem Programm. Die offiziellen Ansprachen betonen die historische Bedeutung des Pariser Vertrags aus dem Jahr 1946.<BR \/><BR \/>Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Haydn Orchester von Bozen und Trient mit einer Auftragskomposition des Südtiroler Musikers Gerd Hermann Ortler (43).<h3>\r\nSchüler der Hotelfachschulen tischen auf<\/h3>Um das leibliche Wohl der Staatsoberhäupter und weiterer Ehrengäste aus verschiedenen Ländern kümmern sich die Schülerinnen und Schüler der drei Meraner Hotelfachschulen Kaiserhof, Savoy und Ritz. Im Anschluss an den Festakt kommt im Kaiserhof ein eigens für diesen Anlass zusammengestelltes Menü auf den Tisch, welches von den Kochschülern zubereitet wird. Die Vorspeise des dreigängigen Menüs ist Rote Bete Ravioli, während als Hauptgericht ein Duett vom Kalb mit Waldpilzen serviert wird. Als vegetarische Alternative steht ein herzhaftes Pilzragout auf dem Menü. Den Abschluss bildet ein Waldbeersorbet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355520_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Weinbegleitung spannt einen eleganten Bogen um das Gruber-Degasperi-Abkommen, mit einem Chardonnay aus der Südsteiermark (Österreich), einem Südtiroler Blauburgunder und einem Passito di Pantelleria (Italien).