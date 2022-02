Experte für Baubiologie: Ja zu neuer Beruflicher Qualifikation

Baubiologie bezeichnet die Lehre der Beziehung zwischen dem Menschen und seiner gebauten Umwelt und schließt dabei eine möglichst umweltfreundliche und schadstoffminimierte Ausführung der Bauwerke ein.Experten für Baubiologie haben daher die ganzheitlichen Aspekte des Bauens und Wohnens im Blick. Sie beraten nach baubiologischen Grundsätzen, ermitteln aufgrund von Analysen die notwendigen Maßnahmen in den verschiedenen Bausituationen, begleiten deren Ausführung, um sicherzustellen, dass die baubiologischen Prinzipien eingehalten werden. Dabei spielt das Thema der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: von der Auswahl der Baustoffe bis hin zum Raumklima.Bisher gab es keine spezifische Berufliche Qualifikation für Experten für Baubiologie. Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Landesrat Philipp Achammer grünes Licht für die Berufliche Qualifikation als Experten für Baubiologie gegeben. Die Vorarbeit für diese Berufliche Qualifikation haben die Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung in der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung, die Berufsschule Schlanders und die Landesdirektion italienischsprachige Berufsbildung in enger Zusammenarbeit mit dem Verein für Baubiologie Südtirol geleistet.Mit dem Beschluss der Landesregierung wird die neue Berufliche Qualifikation in das Landesverzeichnis der Abschlusstitel der Berufsbildung und der Beruflichen Qualifikationen aufgenommen und ist somit rechtsgültig.„Die neue Qualifikation des Baubiologie-Experten ist ein weiterer Mosaikstein im gemeinsamen Bemühen des Landes um Nachhaltigkeit“, betont Landesrat Achammer. Er verweist darauf, dass „der seit über 10 Jahren an der Landesberufsschule Schlanders erfolgreich durchgeführte und im ganzen Land bekannte Baubiologie-Lehrgang Ausgangspunkt für die neue Beruflichen Qualifikation“ sei. Aufbauend auf diese Erfahrung seien der Lehrgang neu durchdacht und die Fachkompetenzen definiert worden, die für die Tätigkeit als Baubiologie-Fachperson wichtig sind.

