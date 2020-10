Experten: Bei Trump Schwere Symptome kommende Woche möglich

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

In den kommenden 4 bis 5 Tagen dürften dagegen eher vergleichsweise leichte Zeichen der Krankheit erscheinen. „Die klassischen Atemwegsbeschwerden würden Mitte kommender Woche auftreten“, sagte Strain. Er verwies auf den Verlauf beim britischen Premierminister Boris Johnson hin, dessen Zustand sich am 10. Tag verschlechtert habe. Trump sagte seinen einzigen, an diesem Freitag vorgesehenen Termin ab: Ein Telefonat mit Senioren über das Coronavirus. Das berichteten die Sender CNN und MSNBC.Mehrere Experten sprachen von der Schwierigkeit, einen Verlauf bei Trump vorherzusagen, der vermutlich die bestmögliche Versorgung erhalten wird. Zwar betrage die Gefahr eines tödlichen Verlaufs auf dem Papier angesichts seines Alters, Geschlechts und Gewichts etwa 4 Prozent. Allerdings verweist der Statistik-Experte David Spiegelhalter von der Cambridge University darauf hin, dass Ärzte zunehmend Erfahrung bei der Behandlung der Krankheit haben.Naveed Sattar von der University of Glasgow macht zudem geltend, dass bei Trump keine chronischen Erkrankungen bekannt seien und dass er sich durch sein häufiges Golf-Spielen vergleichweise viel bewege. Dies könnte die Risiken ebenfalls mindern.

apa/reuters/dpa