Es sei ein „inakzeptabler Vorgang, den wir sehr ernst nehmen“, sagte Norwegens Justizministerin Astri Aas-Hansen der Nachrichtenagentur NTB. Die Explosion ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge an einem der Eingänge der Botschaft, verletzt wurde niemand. „Die Rettungskräfte waren mit zahlreichen Kräften vor Ort“, teilte die Polizei mit. Auf einer Pressekonferenz am Sonntag sagten die Beamten, es gebe noch keine Verdächtigen. Es werde eng mit der amerikanischen Botschaft zusammengearbeitet, hieß es.<BR \/><BR \/>Die Explosion in der Nacht auf Sonntag gegen 01.00 Uhr Ortszeit verursachte leichten Sachschaden. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Zeugen berichteten von „aufsteigendem Rauch“ und einem „lauten Knall“.<h3>\r\n„Drei Explosionen gespürt“<\/h3>„Wir haben drei Explosionen gespürt, die den Boden zum Beben brachten“, sagte Kristian Wendelborg Einung, der mit Freunden in der Nähe der US-Botschaft auf ein Taxi wartete, gegenüber dem Fernsehkanal TV2. Ähnlich äußerten sich weitere Passanten im Gespräch mit Vertretern der norwegischen Zeitung „Verdens Gang“.<BR \/><BR \/>Ein Bombenkommando sei vor Ort, Ermittler untersuchten den Tatort, befragten Zeugen, während Diensthunde, Drohnen und Hubschrauber an der Suche „nach einem oder mehreren potenziellen Tätern“ beteiligten waren, ließ die Polizei nach Bekanntwerden der Vorkommnisse wissen.<BR \/><BR \/>Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor. Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran sind die US-Vertretungen in der Nahost-Region in Alarmbereitschaft. Mehrere Botschaften waren bei iranischen Gegenschlägen angegriffen worden.