Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge 20 Seemeilen (37 Kilometer) nordöstlich der omanischen Stadt Khasab. Die Straße von Hormuz verläuft zwischen dem Iran und dem Oman. UKMTO erklärte, Schiffe sollten die Meerenge mit Vorsicht durchfahren und „verdächtige Aktivitäten“ melden.<BR \/><BR \/>Der Iran hatte am Sonntag erklärt, vor einer Einigung mit dem Oman über eine neue Route durch die Meerenge zu stehen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, betonte im Staatsfernsehen aber, dies bedeute nicht, dass die Meerenge wiedereröffnet werde.<BR \/><BR \/>Die für den weltweiten Erdöl- und Erdgastransport höchst wichtige Straße von Hormuz ist Brennpunkt im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Teheran hatte die Straße von Hormuz nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar blockiert.<BR \/><BR \/>Am Wochenende passierten zwei mit saudi-arabischem Öl beladene Tanker die Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer. Es handelte sich um die „Lesvos“ und die „Desh Vaibhav“, wie Schifffahrtsdaten des Datenanbieters und Analysten Kpler zeigen.<BR \/><BR \/>Die Meerenge vor der Küste des Jemen passierten demnach am Sonntag 18 Frachter, nach 27 am Samstag und 28 am Freitag. Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen hatte am 20. Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt. Daher ist nicht nur der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz im Persischen Golf erheblich beeinträchtigt, sondern auch der durch das Rote Meer auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel.