Explosionen in Kiew durch russische Angriffe

Aus der Region Charkiw im Osten der Ukraine berichtete Gouverneur Oleg Sinegubow: „Der Feind hat ungefähr 15 Angriffe auf die Stadt und die Region ausgeführt.“ Die Angriffe hätten offensichtlich wichtiger Infrastruktur gegolten. „Nach ersten Informationen wurde auch ein privates Wohnhaus getroffen“, erklärte Sinegubow in Online-Netzwerken.Die Stadtverwaltung von Charkiw sprach ihrerseits von Angriffen auf die „Energie-Infrastruktur“. Es gebe in einigen Teilen der Stadt „Probleme“ mit der Stromversorgung.Aus der südukrainischen Region Odessa berichtete Gouverneur Maksym Martschenko, dass „Raketenangriffe die regionale Energie-Infrastruktur getroffen und Wohngebäude beschädigt“ hätten. „Zum Glück gab es keine Todesopfer“, fügte er hinzu. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden 2 Menschen verletzt.Auch aus dem Westen der Ukraine wurden russische Angriffe gemeldet. In der Region Chmelnyzkyj wurden die Menschen aufgefordert, „Schutz zu suchen“.In seinem Krieg gegen die Ukraine greift Russland immer wieder wichtige Infrastruktur an. Vor allem die ukrainische Energieversorgung wird dadurch wiederholt beeinträchtigt.