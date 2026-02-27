„Hinter diesem Begriff stehen Konzepte der Ausgrenzung, der Entrechtung und der systematischen Zurückweisung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft. Solche Positionen sind mit dem Prinzip der Gleichheit und der Menschenwürde unvereinbar und widersprechen den Grundwerten unserer demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung“, schreibt der Landesbeirat in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>„Als Beirat für Chancengleichheit, der sich für die tatsächliche Gleichstellung von Frauen in all ihrer Vielfalt einsetzt, weisen wir rassistische, nationalistische und extremistische Ideologien entschieden zurück. Frauenrechte sind universelle Menschenrechte. Sie gelten für alle Frauen – unabhängig von Staatsangehörigkeit, Herkunft, Hautfarbe, Religion oder Aufenthaltsstatus“, lauetet es weiter.<BR \/><BR \/>Gerade migrantische und geflüchtete Frauen seien häufig mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt: „Sie brauchen Schutz, Zugang zu Rechten, Sicherheit und gesellschaftliche Teilhabe, nicht Stigmatisierung und Drohkulissen. Diskurse, die Menschen pauschal ausgrenzen wollen, verschärfen bestehende Ungleichheiten und gefährden den sozialen Zusammenhalt.“<BR \/><BR \/>Gleichzeitig ständen derartige Positionen und Diskurse auch in klarem Widerspruch zu den Zielsetzungen des Gleichstellungsaktionsplans, der ausdrücklich zur Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung und zur Verteidigung demokratischer Grundwerte verpflichte.<BR \/><BR \/>„Rassismus, extremistische Ideologien und politische Konzepte, die auf Ausgrenzung und Entrechtung beruhen, haben in Südtirol keinen Platz. Eine demokratische Gesellschaft lebt von Respekt, Vielfalt und der gleichen Würde aller Menschen. Dafür stehen wir entschlossen und solidarisch“, betont der Landesbeirat für Chancengleichheit abschließend.