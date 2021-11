Facebook-Whistleblowerin Haugen vor Ausschuss im EU-Parlament

Haugen kündigte an, mit den Abgeordneten des Ausschusses für den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz über den sogenannten Digital Services Act diskutieren zu wollen. Mit diesem Gesetz sollen in der EU große amerikanische Online-Unternehmen wie Facebook und Google strikter reguliert werden.Die frühere Facebook-Produktmanagerin Haugen wirft ihrem ehemaligen Arbeitgeber unter anderem vor, Profitinteressen systematisch über die Sicherheit seiner Nutzer zu stellen - besonders über die von Kindern.Anfang Oktober hatte sich die 37-Jährige als Informantin zu erkennen gegeben, die Dokumente des Konzerns an Behörden und die US-Zeitung „Wall Street Journal“ weitergereicht hatte. Als sogenannte Whistleblowerin, die Fehlverhalten anprangert, genießt Haugen Schutz nach US-Recht. Seit sie Facebook im Frühjahr verließ, lebe sie persönlich von ihren Ersparnissen - die unter anderem dank früher Investitionen in Kryptowährung ausreichten. „Ich könnte 20 Jahre so weitermachen, wenn auch nicht für immer.“ Rechtlich werde sie unentgeltlich von der Organisation Whistleblower Aid vertreten und sei dankbar für die Unterstützung von mehr als 1000 Spendern.

apa