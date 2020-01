Fachkräftemangel in Sozialberufen: Maßnahmen gefordert

„Der Fachkräftemangel ist derzeit in aller Munde und es vergeht kaum ein Tag, in dem nicht mit Aussagen über die gravierende Arbeitsmarktsituation, die durch den Mangel an Fachkräften entsteht, informiert wird“, betont Marta Wohlgemuth, die Geschäftsführerin des Landesverbandes der Sozialberufe in einer Presseaussendung.





„Den Fachkräftemangel gibt es auch in der Betreuung und Pflege, aber die wichtige und zentrale Frage wird kaum gestellt und lautet, wieso ist das so?“, heißt es in der Presseaussendung.Als Landesverband der Sozialberufe richte dabei den Fokus auf die Sozialberufe mit Fach-bzw. Berufsausbildung. „Denn es gibt neben der demographischer Entwicklung und den Babyboomern die Pension gehen, auch noch andere Hintergründe über die wir reden müssen“, Marta von Wohlgemuth.Dabei gehe es unter anderem um mangelnde Lohngerechtigkeit und „alternsgerechtes Arbeiten“ sowie die richtigen Rahmenbedingungen für ältere Mitarbeiterinnen. „Denn ältere Mitarbeiterinnen bringen ein großes Erfahrungspotential ein“, heißt es in der Presseaussendung.Folgende Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel werden genannt. „Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden und das Bild des Sozialberufes muss sich verändern, weg von sozialromantischen Bildern, hin zu einer realistischen Darstellung des Sozialberufes. Mit dem Ziel die Sozialberufe auch für die Besten attraktiv zu machen“.

