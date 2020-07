Fachleute für Baukultur: Auswahlverfahren geändert

Das neue Landesgesetz Raum und Landschaft sieht ein Verzeichnis von Sachverständigen vor und regelt die Bewertungsverfahren für die Auswahl dieser Fachleute: Aus dem Verzeichnis können die Gemeinden künftig ihre Mitglieder für die neu einzurichtende Gemeindekommission für Raum und Landschaft auswählen.Vorteil dieser neuen Kommission unter dem Vorsitz des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ist, dass jede Gemeinde ihre eigenen Fachleute für die Gestaltung des Siedlungsgebietes hat.6 Experten aus den Bereichen Baukultur, Landschaft, Landwirtschafts- und Forstwissenschaften, Natur, Naturgefahren, Raumordnung, Soziales und Wirtschaft werden in die siebenköpfige Gemeindekommission berufen.Seit Anfang Juni haben sich zahlreiche Experten für die Eintragung gemeldet. Um in das Verzeichnis für Baukultur, Landschaft und Raumplanung eingetragen zu werden, ist ein Auswahlverfahren vorgesehen.Die Landesregierung hat am Dienstag (15. Juli) beschlossen, das Verfahren zu vereinfachen: „Es braucht nicht mehr eine schriftliche, sondern nur noch eine mündliche Prüfung“, informiert Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer, „um das Verzeichnis unkompliziert einzurichten, ohne auf Qualität zu verzichten.“Die erste mündliche Prüfung für Experten der Baukultur wird nun vorbereitet: Am 22. Juli veröffentlicht das Amtsblatt der Region das Auswahlverfahren, für das sich weitere Interessierte noch bis 14 Tage ab Veröffentlichung eintragen können. Die mündliche Prüfung findet im September statt, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.Auf die schriftliche Prüfung wurde auch deshalb verzichtet, da die Covid-19-Abstandsregeln es erschwert haben, Räumlichkeiten zu reservieren, zumal der Andrang bei den Eintragungen erheblich ist.Das Verzeichnis wird vom Land, der Abteilung Natur, Raumentwicklung und Landschaft unter der Direktorin Virna Bussadori geführt. Die Zusammensetzung der Gemeindekommissionen Raum und Landschaft erfolgt unter Einhaltung der Geschlechterquote: Die Bewerbung von Expertinnen ist ausdrücklich erwünscht.

lpa