Familien belastet: „Nach über 2 Jahren ist die Luft draußen“

Dieses Schuljahr sei schwierig gewesen, aber ein besseres als das vorangegangene, hat Bildungslandesrat Philipp Achammer gestern im STOL-Interview gesagt. „Dem stimme ich zu“, sagt Christa Ladurner.„Besonders schwierig war es heuer für Eltern von Kindergartenkindern“, weiß sie. Die Gruppen seien häufig in Folge von aufgetretenen Corona-Infektionen geschlossen worden. Dazu genügten bekanntlich wenige Fälle pro Gruppe. „Viele Eltern mussten lange zur Betreuung ihrer Kinder daheim bleiben.“ Dass es in der Privatwirtschaft nur 5 Tage unbezahlten Wartestand gebe für den Fall, dass ein krankes Kind gepflegt werden müsse, sei „ein Unding“, sagt Ladurner. „Eltern haben ihren Urlaub aufgebraucht. Und jetzt sind Schulen und Kindergärten 3 Monate lang zu.“ Das bedeute: „Wieder organisatorische Herausforderungen“.Natürlich gebe es Angebote zur Betreuung: Diese zu finden, zu planen und zu organisieren sei aber „total anstrengend. Und dann muss es auch den Kindern passen. Nach 2,5 Jahren ist die Luft draußen. Ich sage nicht, dass nichts getan wird, aber: Die Eltern sind müde.“Vielleicht war auch deshalb die Aufregung über die Maskenpflicht in den Klassen so groß: „Für Eltern war und ist es ein Thema, dass die Maskenpflicht überall gelockert wurde – bloß in den Schulen am Tisch nicht.“Dabei habe das lange Masketragen bei Kindern schon Folgen, sagt sie: „Etwa beim Sprachenlernen sieht man schon Auffälligkeiten. Die Buchstaben M und N zu unterscheiden etwa fällt mit Maske schwer – gerade Kindern, die aus einem anderen Kulturkreis stammen.“ Das sagten auch Fremdsprachenlehrer. „Wir müssen vom ständigen Masketragen weg. Das hat Einfluss auf die Sprache und auf das Sozialverhalten.“„Jetzt ist die Schule aus und jetzt fallen die Masken“: Darüber kann sie nur den Kopf schütteln. „Mir erschließt sich, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an Orten, wo viele Leute zusammengekommen, die Maske sinnvoll ist – aber nicht am Arbeitsplatz in der Schule. Ich hoffe auf einen Kurswechsel im nächsten Schuljahr. In fast allen Nachbarländern handhabt man es so. Ich verstehe nach wie vor nicht, wieso es hier keine europäische Linie gegeben hat.“Bei manchen Kindern habe der Mund-Nasen-Schutz auch Ängste geschürt: „Manche haben Angst, ohne Maske zu sein“, sagt sie. Das liege freilich nicht allein an der Maskenpflicht in der Schule. „Das generelle, kollektive Klima ist viel angstbehafteter als vor Corona. Diese Unsicherheiten haben sich auf alle niedergeschlagen. Kinder und andere sensible Gruppen haben das stark gespürt.“Zunehmend viele Jugendliche mit Ess-Störungen und immer exzessivere Mediennutzung seien ebenfalls eine Folge der Pandemie, sagt Christa Ladurner: „Das sehen wir im Forum Prävention zu Hauf. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, welche Folgen das hat.“„Die physische Gesundheit ist massiv im Vordergrund gestanden. Die psychologischen Dienste sagen alle das Gleiche: Wie es gelaufen ist, das hat jetzt Auswirkungen. Es schaut so aus, als hätten wir die soziale und psychologische Komponente in der Pandemie vernachlässigt.“Das abgelaufene Schuljahr war auch deshalb ein besonders herausforderndes, weil wegen Corona-Infektionen und Suspendierungen immer wieder Ersatz-Lehrpersonen gesucht und gefunden werden mussten: „Supplenten sind nicht a priori schlecht – aber mancherorts gab es einen Riesenwechsel. Darunter leidet natürlich die Qualität. Wenn langjährige Lehrer und Kindergärtnerinnen plötzlich weg sind, fehlen den Kindern damit auch Vertrauenspersonen. Diese mussten ersetzt werden durch Personal, das man irgendwo rekrutiert hat.“3 Jahre der Pandemie hätte bei manchen Schülern „wirklich einen Einbruch beim Lernen“ bedeutet. „Wir hoffen, dass kommendes Schuljahr ein normaleres wird. Dass es wieder dem entspricht, was Kinder und Jugendliche brauchen“, sagt Ladurner.„Die vielen Suspendierungen haben Löcher aufgetan. Sie aufzufüllen wird schwer: Wenn ein Mensch lange aus dem Beruf weg ist, orientiert er sich um.“ Das gelte für den Bildungsbereich genauso wie für die Sanität. „Die Suspendierungen waren ein riesiges Problem – auch für das Direktionspersonal. Dazu die krankheitsbedingten Ausfälle: Es gab einfach viel organisatorischen Aufwand, der besser an anderer Stelle eingesetzt worden wäre.“