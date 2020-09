Familien und Unternehmen können bis 15. Oktober um Coronahilfen ansuchen

Diese Mittel sind für die Übernahme der Zinsen der Darlehen bestimmt, die von Familien und Arbeitnehmenden im Lohnausgleich in der Zeit des Covid-19-Notstandes bei Banken beantragt wurden.Die begünstigten Darlehenskonditionen sehen für die ersten 2 Jahre für den Darlehensnehmenden keine Zinsen vor. Für die Übernahme der Zinsen durch das Land für das 2. Jahr hat die Landesregierung nun grünes Licht gegeben.Darlehensanträge können noch bis 15. Oktober gestellt werden. In der Zeit von April bis Juli haben über 4200 Familien und Unternehmen entsprechende Anträge in einer Gesamthöhe von über 250 Millionen beantragt.

