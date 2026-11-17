Alljährlich im November versammeln sich in Bozen jene Arbeitgeber, die in den Monaten und Jahren zuvor sich intensiv mit Möglichkeiten hin zu einer familien- und lebensphasenorientierten Unternehmenspolitik befasst haben. Begleitet wird der Prozess von der Familienagentur des Landes Südtirol und vom Service Familienfreundliches Unternehmen der Handelskammer Bozen. <BR \/><BR \/>„Wenn wir uns die jüngste Südtiroler Jugendstudie anschauen, sehen wir: Familie hat für junge Menschen nach wie vor einen hohen Stellenwert. Wenn wir möchten, dass junge Menschen in Südtirol ihre Zukunft sehen, hier arbeiten, Familien gründen und langfristig bleiben, dann müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen. Dafür braucht es alle: Politik, Gemeinden, Bildungseinrichtungen, soziale Dienste – und ganz wesentlich auch die Arbeitgeber“, unterstrich Familienlandesrätin Rosmarie Pamer bei der Übergabe der Zertifikate an jene Arbeitgeber, die in diesem Jahr eine der vier Phasen erfolgreich abgeschlossen haben.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385718_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Insgesamt 120 Betriebe, Organisationen, (Sozial-)Genossenschaften und weitere Arbeitgeber gehören zum Kreis der mit dem audit familieundberuf zertifizierten Arbeitgeber in Südtirol. <BR \/><BR \/>„Mit jedem Jahr steigt die Zahl der Unternehmen, die das audit familieundberuf erhalten. Dies zeigt, dass die Südtiroler Betriebe das familien- und lebensphasenorientierte Denken als fixen Bestandteil in ihre Unternehmenspolitik aufgenommen haben. Nur wenn Familie und Arbeit gut miteinander vereinbart werden können, bleiben die Mitarbeitenden langfristig im Betrieb und sichern damit den Erfolg des Unternehmens“, hob der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner hervor.<BR \/><BR \/>Von den Vereinbarkeitsmaßnahmen, die im Rahmen des Audits erarbeitet und umgesetzt wurden, profitieren über 28.000 Beschäftigte (16.470 Frauen und 11.577 Männer), die in einem der 120 Arbeitgeber in allen Bezirken Südtirols tätig sind. Eine in vielen Betrieben getroffene Maßnahme ist die flexible Arbeitszeitregelung oder das Smartworking – diese kommen rund 17.400 Beschäftigten zugute. In der Diskussionsrunde mit Roland Brida (Holzbau Brida), Angelika Crafonara (Laborfonds), Melissa Fischer (Hypo Vorarlberg Leasing) und Luca Orri (Ecorott) wurden Praxisbeispiele vorgestellt. <BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77216022_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77216023_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77216024_listbox" \/><BR \/><BR \/>Das Zentrum für Familienmediation ASDI, Ecorott (Abfallverwertung), das Jugendzentrum Fly in Leifers, das Schülerheim Antonianum und TPA (Abfallverwertung) haben in diesem Jahr den Audit-Weg abgeschlossen und erhalten dafür das Dialog-Zertifikat.