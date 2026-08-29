Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.<BR \/><BR \/>Im Verlauf des Samstag wurde bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew mindestens ein weiterer Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Bei dem Todesopfer handle es sich um ein zweijähriges Mädchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In Kiew gelte weiterhin Luftalarm.<BR \/><BR \/>„Es gibt erhebliche Schäden an der umliegenden Infrastruktur: Wohnhäuser sowie ein Senioren- und Behindertenheim wurden beschädigt“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram zu der nächtlichen Attacke. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Angriff am Freitag kurz nach 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) ein Unternehmensgelände getroffen. Laut Medienberichten handelte es sich auch um ein Munitionslager. Selenskyj nannte keine Details, schrieb aber: „Es gibt Vorschriften: Munition darf es nicht neben Häusern und anderen Wohngebäuden geben.“ Er verwies auf eingeleitete Strafverfahren.