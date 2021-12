Fast 500 Flüchtlinge in Kalabrien gelandet

Die Migranten waren an Bord eines unter russischer Flagge fahrenden Handelsschiffes an, das sie vor der Küste von Crotone gerettet hatte. Die Ausschiffung der Flüchtlinge erwies sich als komplex, da das Schiff aufgrund seiner Größe nicht im Hafen anlegen konnte. Die italienische Küstenwache brachte jeweils 90 Migranten auf Patrouillenbooten ans Festland. Unter ihnen befanden sich viele Afghanen, Syrer und unbegleitete Minderjährige. Viele Kinder kamen mit ihren Müttern und schwangeren Frauen an, von denen eine in ein Krankenhaus in Crotone eingeliefert werden musste.Mit den beiden Anlandungen ist die Zahl der innerhalb von 24 Stunden in Crotone eingetroffenen Migranten auf 700 gestiegen. Das Flüchtlingszentrum der Region befindet sich in einer schwierigen Situation und stieß fast an die Grenze seiner maximalen Kapazität.„Die Migranten sind dehydriert und erschöpft. Die Reise zur Küste von Crotone dauerte sechs bis sieben Tage und fand unter schwierigen Bedingungen statt. Glücklicherweise ist bisher nur eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden“, so Ivana Mangione, Mitglied des Roten Kreuzes.

apa