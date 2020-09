(Fast) Geschafft: In manchen Gemeinden ist die Wahl schon geschlagen

In 40 Gemeinden hatten die Wähler keine große Auswahl: Hier gab es nur eine Bürgermeisterkandidatin bzw. einen –kandidaten.In 28 dieser „gmahnten Wiesen“ kam es vor allem darauf an, dass das Quorum von 50 Prozent Wahlbeteiligung erreicht wurde – da sich hier nur eine Liste zur Wahl gestellt hatte.In den meisten – mit Ausnahme von 7 Gemeinden – war das Quorum bereits am Sonntag um 23 Uhr erreicht worden. Hier stehen teilweise auch schon Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister fest, noch bevor die Wahlkabinen um 15 Uhr schließen.Es sind dies: Altrei, Hafling, Kuens, Moos in Passeier, Proveis, Schenna, Tisens, Vöran, Schnals, Villanders, Villnöß, Kiens, Prettau, Rasen-Antholz, Terenten und Wegen.Natürlich bleibt ein kleines „Restrisiko“ erhalten, immerhin müssen nicht nur 50 Prozent der Wahlberechtigten an der Wahl teilnehmen, 50 Prozent der abgegebenen Stimmen müssen auch an die kandidierende Liste bzw. den Bürgermeisterkandidaten gehen – und dürfen nicht weiß abgegeben worden sein.In anderen Gemeinden, in denen lediglich ein Bürgermeisterkandidat zur Wahl angetreten war, kandidierten 2 oder mehr Listen an. Hier musste das Quorum nicht erreicht werden.Es sind dies folgende Gemeinden: Mölten, Ritten, Tiers, St. Martin in Thurn, Wolkenstein, Kurtinig, Montan, Tramin, Laurein, Plaus, St. Martin in Passeier, Kastelbell, Mals, Vahrn, Ratschings, Mühlwald und Vintl.In 6 Gemeinden trat zwar nur eine Liste zur Wahl an, diese stellte jedoch 2 Bürgermeisterkandidaten/innen: Riffian, St. Felix/Unsere Liebe Frau im Walde, Ulten, Lüsen, Percha und Welsberg.

liz