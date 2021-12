FDP-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

Es gilt als sicher, dass die Delegierten des außerordentlichen Bundesparteitags das 177-Seiten-Papier billigen. Am Samstag hatten bereits auf einem SPD-Parteitag mehr als 98 Prozent der Delegierten zugestimmt. Am Montag wird außerdem das Ergebnis der Urabstimmung unter den Grünen-Mitgliedern erwartet.Wenn auch dieses positiv ausfällt wird der Koalitionsvertrag voraussichtlich am Dienstag offiziell unterzeichnet. Am Mittwoch will sich Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Kanzler wählen lassen. Wegen der Corona-Pandemie halten die Liberalen ihren Parteitag digital ab. Die Abstimmung ist für 11.00 Uhr vorgesehen. Am Veranstaltungsort in Berlin werden im Wesentlichen nur das Partei- und das Tagungspräsidium anwesend sein.Parteichef Christian Lindner, der neuer deutscher Finanzminister werden soll, hatte beim Abschluss der Koalitionsverhandlungen erklärt: „Was jetzt gebildet wird, ist eine Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führt.“ Liberale Schwerpunkte in dem Vertrag mit SPD und Grünen sind aus FDP-Sicht unter anderem der Verzicht auf Steuererhöhungen und neue Steuern, das Bekenntnis zu soliden Staatsfinanzen und die Absicht, durch hervorragende Bildung Aufstiegschancen zu schaffen.Während der auf vier Stunden angesetzten Online-Veranstaltung wollen die Koordinatoren der Koalitionsverhandlungen über deren Verlauf berichten. Dies sind Marco Buschmann, der in der neuen Bundesregierung Justizminister werden soll, Bettina Stark-Watzinger, die für das Bildungsressort vorgesehen ist, und Volker Wissing, der das Ressort für Verkehr und Digitales übernehmen soll.

apa/stol