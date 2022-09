Fehler bei Auszählung: Bossi schafft doch noch Sprung in den Senat

Am Montag hatte die Partei erklärt, dass der „Vater“ der Lega bei der Wahl gescheitert sei. Der aus dem lombardischen Gemonio stammende Bossi kann jetzt seine Karriere als Parlamentarier fortsetzen, die 1987 begann, als er als erster Lega-Vertreter zum Senator gewählt worden war. Damals hieß die Lega noch Lega Lombarda und war eine separatistisch gesinnte Partei, die für die Abspaltung Norditaliens vom Rest des Landes eintrat.Der 81-jährige Lombarde, der nach einem Schlaganfall im Jahr 2004 gesundheitlich angeschlagen ist, stand an der Spitze der Lega-Wahlliste für das Abgeordnetenhaus in seiner Heimatstadt Varese, einst eine absolute Hochburg seiner Lega. Die Partei hat bei den Parlamentswahlen am Sonntag schlecht abgeschnitten und halbierte ihre Stimmen gegenüber dem letzten Urnengang 2018 von 17 auf 9 Prozent. Mehrere Schwergewichte der Lega wurden nicht mehr wiedergewählt.Bossi, der als erster „Leghista“ 1987 in den Senat eingezogen war und seitdem von seinen Anhängern „Senatur“ (Senator im lombardischen Dialekt) genannt wurde, wird jetzt weiter einen Sitz im neuen, verkleinerten Parlament inne haben, das aus den Ergebnissen der Wahlen am Sonntag hervorging.Bossi baute die Lega in den 1980er Jahren aus der von ihm gegründeten Lega Lombarda auf. Die Partei kam erstmals mitregierend in Italien an die Macht, als Silvio Berlusconi 1994 an der Spitze der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia (FI) in die Politik einstieg. Nach einem Skandal um illegale Parteienfinanzierungen, in die auch sein Sohn verwickelt war, trat Bossi 2012 zurück. 2018 wurde er zweitinstanzlich wegen Veruntreuung von Parteigeldern zu 14 Monaten Haft verurteilt.2013 übernahm der aktuelle Parteichef Matteo Salvini die Führung der Lega, die in der geplanten, neuen Rechtsregierung in Rom vertreten sein wird. Zur ersten Ministerpräsidentin Italiens sollte die Rechtspopulistin Giorgia Meloni aufrücken, die mit ihrer Partei „Fratelli d Italia“ die Parlamentswahlen am Sonntag gewonnen hat.