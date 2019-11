Fertighäuschen für Obdachlose

Das Land stellt Bozen Fertighäuschen zur Verfügung, um Obdachlosen mit Job gegen Bezahlung ein Dach über dem Kopf zu geben.





Landesrätin Waltraud Deeg nimmt aber alle Gemeinden in die Pflicht: In den 25 CAS-Strukturen leben 895 Zuwanderer: „Ein Viertel kann in Südtirol bleiben und muss das Heim verlassen, findet dann zwar eine Arbeit, aber kein warmes Dach für den Winter über dem Kopf.“

d/bv