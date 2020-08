Festnahmen nach Ende der Präsidentenwahl in Weißrussland

Die Sicherheitskräfte sperrten demnach auch Teile des Zentrums der Hauptstadt Minsk ab. So sei etwa der Unabhängigkeitsplatz nicht mehr zu erreichen gewesen.Außerdem wurden Metro-Stationen geschlossen. Bürger in sozialen Netzwerken berichteten von erheblichen Problemen mit dem Internet. Bereits während der Abstimmung wurden Menschen festgenommen.Auch aus anderen Städten des Landes gab es Berichte von Festnahmen. In sozialen Netzwerken wurden Videos von Militärfahrzeugen veröffentlicht, die an den Straßen nach Minsk Stellung bezogen. Die Opposition hatte für den Abend zu Protesten aufgerufen.Die Auszählung der Wählerstimmen dauerte am Abend an. Mit vorläufigen Ergebnissen rechnete die Wahlkommission am Montag. Staatlichen Nachwahlbefragungen zufolge soll Präsident Alexander Lukaschenko die Abstimmung gewonnen haben.

apa/dpa