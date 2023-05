Feuerpause zwischen Israel und dem Islamischen Jihad

„Ruhe mit Ruhe“ beantworten

Mehr als 30 Menschen starben seit Mittwoch bei Raketeneinschlägen

„In Anbetracht der Vereinbarung zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite gibt Ägypten bekannt, dass ein Waffenstillstand zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite erreicht wurde“, heißt es im von Reuters eingesehenen Waffenstillstands-Abkommen. Israel danke dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi für die Vermittlung, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit.Auch der Islamische Jihad bestätigte die Vereinbarung: „Wir erklären, dass wir die ägyptische Ankündigung akzeptieren.“ Jihad-Anführer Ziyad al-Nakhala erklärte die Kämpfe mit Israel für beendet. „Unser Volk hat standgehalten und wurde nicht zerschlagen“, sagte al-Nakhala in einer Videobotschaft. „Wir haben ertragen, was wir ertragen haben, um unsere vereinte, starke und unerschütterliche Haltung zu bewahren.“Israels Nationaler Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi warnte nach der Einigung, dass Israel sich im Fall weiterer Angriffe verteidigen werde. Er dankte Ägypten für dessen „große Anstrengungen“ bei Vermittlungen über ein Ende der Kämpfe. Ihm zufolge soll „Ruhe mit Ruhe“ beantwortet werden. Sonntag sollen Armeeangaben zufolge auch israelische Straßen nahe der Grenze wieder öffnen, die aus Sorge vor Angriffen mit Panzerabwehrraketen gesperrt wurden.Ägypten hatte sich kurz nach Ausbruch der Gewalt - wie schon oft - als Vermittler ins Spiel gebracht. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe verliefen zunächst jedoch stockend. Nach Armeeangaben habe es bereits am Mittwoch eine Art inoffizielle Erklärung über eine Waffenruhe gegeben, an die sich Israel auch gehalten habe - bis erneut Raketen aus dem Gazastreifen geflogen seien. Medienberichten zufolge, die sich auf ägyptische und israelische Quellen stützten, einigten sich beide Seiten nun auf ein Abkommen, das vorsieht, keine Häuser oder Zivilisten mehr anzugreifen.Das israelische Militär hatte in der Nacht auf Dienstag die Militäraktion „Pfeil und Schild“ mit Luftangriffen gegen den Islamischen Jihad im Gazastreifen gestartet. Mehrere hochrangige Mitglieder der Gruppierungen wurden seither gezielt getötet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Organisation wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Wie auch die im Gazastreifen regierende Hamas hat sie sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben.Seit Mittwoch haben militante Palästinenser nach Militärangaben als Reaktion mehr als Tausend Raketen auf israelische Ortschaften gefeuert. Im Gazastreifen kamen mehr als 30 Menschen ums Leben, darunter mehrere Frauen und Kinder. In Israel wurden bei Raketeneinschlägen eine Frau sowie ein palästinensischer Arbeiter aus dem Gazastreifen getötet.