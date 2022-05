Finanzielle Unterstützung: 200 Euro für 28 Millionen Bürger

Die italienische Regierung hat am Montagabend ein Maßnahmenpaket in die Größenordnung von 14 Milliarden Euro verabschiedet, um die negativen Auswirkungen der Inflation und hoher Energiepreise auf Unternehmen und Familien abzufedern. Alles dazu lesen Sie hier.Die Maßnahmen sollen dank der Ausweitung der Steuern auf Extragewinne großer Energiekonzerne finanziert werden, die somit einen Teil der von der Regierung eingeführten neuen Stützungsmaßnahmen bezahlen werden.Um den Bürgern direkt unter die Arme zu greifen, hat der Ministerrat eine einmalige Zahlung von 200 Euro an alle Arbeitnehmer, Selbstständige und Rentner mit einem Einkommen von bis zu 35.000 Euro beschlossen. Das betrifft rund 28 Millionen Euro in ganz Italien.Es sei eine außergewöhnliche Maßnahme, sagt Regierungschef Mario Draghi, aber die in die Höhe schnellenden Energie- und Lebenshaltungskosten würden diese Maßnahme erfordern.