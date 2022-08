Finnische Regierungschefin rechtfertigt sich für private Feier

„Ich bin ein Mensch, und ich vermisse auch manchmal Freude, Licht und Spaß inmitten dieser dunklen Wolken“, sagte die Sozialdemokratin am Mittwoch mit zitternder Stimme bei einer Veranstaltung ihrer Partei im finnischen Lahti. Vom Publikum erhielt sie dafür stehende Ovationen.Die vergangenen Tage seien nicht leicht für sie gewesen. Sie vertraue jedoch darauf, dass die Menschen darauf achten, was Politiker beruflich tun und nicht privat. „Ich habe keinen einzigen Arbeitstag versäumt und keine Aufgabe unerledigt gelassen“, sagte die 36-Jährige. „Ich lerne dazu, und mache meinen Job genauso gut wie bisher.“Marin war vergangene Woche mit Videos einer privaten Feier in die Schlagzeilen geraten, die sie beim ausgelassenen Tanzen und Singen mit Freunden zeigen . Nach Spekulationen darüber, ob bei der Party vor rund 2 Wochen Drogen im Spiel waren, machte Marin einen Drogentest. Dieser fiel negativ aus. Die Polizei in Helsinki teilte am Mittwoch mit, sie habe 3 Anzeigen wegen der Videos erhalten, sehe aber keine Hinweise auf Straftaten und werde deswegen auch nicht in dem Fall ermitteln.