Finnischer Außenminister unterzeichnet NATO-Mitgliedsantrag

Einem Beitritt der beiden nordeuropäischen Länder müssen alle 30 NATO-Mitgliedsstaaten zustimmen.Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wollen Helsinki und Stockholm ihre Anträge am Mittwoch gemeinsam beim Militärbündnis in Brüssel einreichen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sah unterdessen keinen großen Unterschied, sollten Schweden und Finnland dem Militärbündnis beitreten. Die beiden Länder, wie auch andere neutrale Staaten, hätten bereits seit Jahren an NATO-Manövern teilgenommen, betonte Lawrow.Der Kreml warf dem Westen vor, gegen Russland einen Krieg zu führen. „Es sind Feindstaaten. Weil das, was sie tun, Krieg ist“, meinte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin hatte zuvor schon mit Blick auf die westlichen Sanktionen von einem wirtschaftlichen „Blitzkrieg“ gesprochen. Der eigene Angriffskrieg auf die Ukraine, der inzwischen fast 3 Monate dauert, wird von der russischen Führung nur „militärische Spezialoperation“ genannt.US-Präsident Joe Biden kündigte an, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Finnlands Präsident Sauli Niinistö am Donnerstag im Weißen Haus in Washington zu empfangen.Man wolle bei dem Treffen in der US-Hauptstadt über die NATO-Bewerbungen der beiden Länder sprechen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, mit. Weitere Themen seien die europäische Sicherheit und die Stärkung der engen Partnerschaften sowie die Unterstützung der Ukraine.