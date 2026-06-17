„Mit diesem Vorschlag stärken wir die Verteidigung Finnlands und ermöglichen den uneingeschränkten Einsatz der nuklearen Abschreckung der NATO zum Schutz Finnlands“, erklärte Verteidigungsminister Antti Hakkanen am Dienstag auf der Online-Nachrichtenplattform X.<BR \/><BR \/>Für den Kurswechsel Finnlands ist eine Änderung seines Atomgesetzes und seines Strafgesetzbuches nötig. Der Gesetzesvorschlag der rechtsgerichteten Regierungskoalition hatte in den vergangenen Monaten eine Debatte ausgelöst. Oppositionsparteien kritisierten die Abkehr Finnlands von seiner langjährigen Position zum vollständigen Verbot von Atomwaffen.<BR \/><BR \/>Finnland hatte im April 2023 vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland seine jahrzehntelange politische Neutralität aufgegeben und war der NATO beigetreten. Mit der geplanten Aufhebung der Einschränkungen für Atomwaffen kommt das Land in Einklang mit der Abschreckungspolitik der NATO.