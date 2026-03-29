Es seien mehrere kleine, langsam fliegende Objekte in geringer Höhe geortet worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zwei Drohnen seien abgestürzt. Die Luftwaffe habe zur Aufklärung einen Kampfjet vom Typ F\/A-18 Hornet aufsteigen lassen. <BR \/><BR \/>Auch aus Estland, Lettland und Litauen waren kürzlich Drohnenabstürze gemeldet worden.<BR \/><BR \/>Dabei soll es sich um ukrainische Drohnen gehandelt haben, die bei Angriffen auf russische Ölexportanlagen an der Ostseeküste vom Kurs abgekommen seien.