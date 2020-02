Finnland will bis zu 175 Asylbewerber aufnehmen

Nach Angaben der Finnen soll es sich dabei hauptsächlich um Minderjährige und Alleinerziehende handeln, die aus besonders stark von Konflikten betroffenen Ländern wie Syrien oder Afghanistan stammen.Die Flüchtlingszahlen gehen in Finnland seit längerem wieder zurück.Im vergangenen Jahr kamen nach Regierungsangaben noch rund 2500 Asylbewerber in das skandinavische EU-Land. Finnland ist der Ansicht, dass das europäische Asylsystem reformiert werden sollte. Dazu wird in diesem Frühjahr ein neuer Vorschlag der EU-Kommission erwartet.

dpa