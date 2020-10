Fleißige Wähler in Bozen und Meran: Rund 47 Prozent gingen zur Stichwahl

2015 lag die Wahlbeteiligung um 21 Uhr, also nach der Schließung der Wahllokale, in Bozen bei 40,7 Prozent, in Meran bei 40,8 Prozent.Deutlich mehr Wähler gaben am heutigen Sonntag ihre Stimme in den beiden Städten ab, bereits um 17 Uhr lag die Wahlbeteiligung höher Bis 21 Uhr gingen 47,3 Prozent der Wahlberechtigten in Bozen zur Wahlurne, in Meran 46,6 Prozent.

