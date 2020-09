Flüchtlings-Hotspot auf Lampedusa wird geräumt

Der Hotspot soll Renovierungsarbeiten unterzogen werden. Danach sollen maximal 190 Migranten dort untergebracht werden, berichtete Martello nach einem Treffen mit dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte am Mittwoch in Rom, bei dem über die Migrationsproblematik diskutiert wurde.Conte versprach Lampedusa finanzielle Unterstützung. So sollen vor allem der Tourismus und die Fischerei gefördert werden. Vor Beginn des Treffens demonstrierten Parlamentarier der Lega vor der Abgeordnetenkammer in Rom gegen die zunehmende Zahl von Flüchtlingsankünften in den vergangenen Wochen.Lampedusa ist seit Monaten mit einer steigenden Zahl von Ankommenden, vor allem aus Tunesien, konfrontiert. Rund 20.000 Geflüchtete sind seit Anfang 2020 nach Fahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 5253 gewesen.

apa